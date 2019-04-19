Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, находящегося в медикаментозной коме в уфимской больнице, перевезут в Москву. О таком решении врачей сообщила его жена Ирина Лукьянова на своей странице в Facebook.
"Принято решение перевозить в московскую клинику. Согласовано с врачами и Минздравом", – написала она.
Состояние писателя остается тяжелым.
Дмитрия Быкова госпитализировали после приземления самолета в Уфе во вторник, 16 апреля. В город он приехал читать лекции.
Несколько дней он провел в нейрореанимации больницы Уфы, находился в состоянии медикаментозного сна, на искусственной вентиляции легких. Точного диагноза жена и врачи не сообщали.
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