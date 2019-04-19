Пятница, 19 Апрель, 02:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,07
€ 72,24
Обь
221см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Бывшего охранника концлагеря в Польше обвиняют в пособничестве убийству пленных

, ИА "Амител"
92-летний мужчина своей вины не признает
Фото: vladtime.ru

Фото: vladtime.ru

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинение 92-летнему бывшему охраннику концлагеря Штуттгоф в пособничестве убийству узников, сообщают "Известия" со ссылкой на Welt.

Обвиняемый работал в нацистском концентрационном лагере Штуттгоф в Польше с августа 1944 по апрель 1945 года. В это время нацисты убили около 5,2 тысячи человек. Их убивали в газовых камерах, при помощи пыток, голода, болезней или инъекций с ядом.

92-летний мужчина рассказал, что работал в лагере, но своей вины не признал. Он заявил, что их все равно бы убивали, если бы он ушел со службы, то "нашли бы кого-то другого". Но при этом заверил, что сочувствовал узникам, идущим на смерть. В это время ему самому было 17 лет.

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
01:18
Бывшего охранника концлагеря в Польше обвиняют в пособничестве убийству пленных 0
00:09
Писателя Быкова перевезут из Уфы в Москву в медикаментозной коме 0
23:38
Барнаульца осудили за продажу флешек с прослушкой 0
23:05
Кассирам дали право требовать паспорт у молодых покупателей билетов в кино 0
22:46
Ким Чен Ын и Владимир Путин встретятся в апреле в России 0
22:11
Почти 40% алкоголя в России оказалось нелегальным 0
21:40
Евро подешевел до 72 рублей впервые за год 1
21:19
Новосибирские следователи ищут человека, распустившего слухи о ВИЧ у ребенка 2
20:26
Путин выразил соболезнования Меркель по ДТП в Португалии 1
20:08
Обувь и одежду запретили ввозить в Россию с Украины 2
19:40
ЛДПР поможет пострадавшим от управляющей компании барнаульцам 0
19:23
Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке 1
19:08
Коротко о главном: дело "Модеста", интервью с министром и "черная" история
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 апреля
18:47
Пятерых молодых людей будут судить за кражу и угон авто на Алтае 0
18:34
Общественники обсудили с алтайским ФСИН как улучшить жизнь заключенных 6
18:02
Минкультуры опровергло сообщение о сборе бюджетных средств на Нотр-Дам 2
17:48
Светофор сорвало шквалистым ветром в центре Барнаула 2
17:32
Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину 5
17:21
Умерла актриса и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина 3
17:03
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов 3
16:56
Карты "Мир" начали принимать в Турции 0
16:42
Жителя Алтайского края судят за смертельное избиение собственного отца 3
16:24
Эрмитаж эвакуируют из-за сообщения о минировании 1
16:02
Алтайский парламент отказывается от приватизации "Модеста" 2
15:45
Алтайский депутат возмущена приговором барнаульскому "гонщику на BMW" 10
15:31
Гендиректора алтайского предприятия "Модест" подозревают во взятке 7 миллионов 10
15:26
Выпускники АлтГТУ востребованы экономикой Алтайского края 1
15:09
Два депутата Бийска добровольно сложили полномочия из-за деклараций 0
14:58
Прокуратура: дороги на 56 улицах в Барнауле не соответствуют требованиям 1
14:38
Водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП с цементовозом на трассе Барнаул – Новосибирск 2
14:22
Движение закрыли на трассе в Алтайском крае из-за плохой видимости и гололеда 0
14:14
Жителя Алтая подозревают в том, что он зарезал спящего зятя из-за былых обид 2
14:03
Около 10 млн безработных может появиться в России из-за развития экономики 23
13:54
Видимость нулевая: водителей просят быть осторожными на Чуйском тракте 0
13:37
Страшные и прекрасные фотографии Нотр-Дам-де-Пари после пожара 1
13:24
Силовое задержание скрывавшегося от следствия мужчины провели в Бийске 1
13:16
Объявления о продаже обгоревших конструкций Нотр-Дама появились на eBay 0
13:03
Ученый совет АлтГУ одобрил всех четырех кандидатов на выборах ректора 1
12:50
Time не включил Путина в список самых влиятельных людей года 8
12:33
Новый экологический налог могут ввести в России 0
12:24
Ученые выяснили, какие продукты приводят к раку кишечника 3
12:11
Автобусную остановку снесло ураганным ветром в Барнауле 2
12:06
Томенко, Романенко и Дугин придут на субботник в барнаульский парк "Изумрудный" 5
11:49
Синоптики обещают россиянам теплое лето 0
11:31
"Мальчик, водочки": почему Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле 34
11:22
Легковой автомобиль залетел под грузовик в Барнауле 1
11:12
Более тысячи рубцовчан оставались без холодной воды из-за коммунальной аварии 0
11:04
Среднестатистический житель Алтайского края хранит в банке 78 тысяч рублей 17
10:48
Свет и воду отключили в двух барнаульских поселках из-за ураганного ветра 1
10:32
Все на старт: где и когда в Барнауле пройдет весенний "забег" младенцев 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.