Прокуратура Гамбурга предъявила обвинение 92-летнему бывшему охраннику концлагеря Штуттгоф в пособничестве убийству узников, сообщают "Известия" со ссылкой на Welt.
Обвиняемый работал в нацистском концентрационном лагере Штуттгоф в Польше с августа 1944 по апрель 1945 года. В это время нацисты убили около 5,2 тысячи человек. Их убивали в газовых камерах, при помощи пыток, голода, болезней или инъекций с ядом.
92-летний мужчина рассказал, что работал в лагере, но своей вины не признал. Он заявил, что их все равно бы убивали, если бы он ушел со службы, то "нашли бы кого-то другого". Но при этом заверил, что сочувствовал узникам, идущим на смерть. В это время ему самому было 17 лет.
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