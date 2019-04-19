Американские палеонтологи нашли в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле. Об этом пишет "Российская газета".
"По всей вероятности, животное, похожее на льва, весило до 1500 кг и было "возможно, больше, чем белый медведь", – сказал Мэтью Борт, исследователь из университета Огайо. Ученые предположили, что это новый вид млекопитающих: гигантский хищник был с большим черепом, как у носорога, и огромными острыми зубами, напоминающими собачьи. Вероятно, он охотился на животных, которые похожи на современных слонов и бегемотов, сообщает издание.
Ученые считают, что животное принадлежало к вымершей группе млекопитающих, называемой гиенодонтами, и жило около 23 млн лет назад.
Идентифицировали его по части нижней челюсти, фрагментам зубов и костей. Нашли эти останки еще несколько десятилетий назад в Кении. Но они долгое время пролежали в ящике в Национальном музее страны без должного изучения.
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