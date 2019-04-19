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Новосибирская область попала в число регионов-лидеров по продаже авто с пробегом

, ИА "Амител"
За первых три месяца года в области было продано 27,6 тысяч машин
Фото: Depositphotos

Фото: Depositphotos

Новосибирская область попала в топ-10 регионов России по объемам продажи автомобилей с пробегом за первый квартал 2019 года. Такие данные приводят эксперты "Автостата".

На первом месте про количеству авто традиционно Московская область, где за три первых месяца года было продано 73,2 тыс. машин. На втором — Краснодарский край и 59,3 тыс. автомобилей. Третье место занимает Москва, где объем вторичного рынка составил 57,8 тыс. продаж. Далее идет Санкт-Петербург (38,5 тыс. авто), замыкает пятерку лидеров Ростовская область (33,7 тыс.).

На шестом месте Свердловская область (33,4 тыс.), седьмом — Республика Башкортостан (30,7 тыс.). Затем идут Челябинская область (28,5 тыс.) и Республика Татарстан (28,2 тыс.).

Замыкает топ-10 Новосибирская область, где за четверть года было продано 27,6 тысяч поддержанных автомобилей.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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