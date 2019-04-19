854 заказа айфонов по цене шесть тысяч рублей было сделано за 15 минут сбоя во время замены программного обеспечения в интернет-магазине "Связной". Об этом сообщает РБК
В это время отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа снятые с производства товары.
"Все, кто успел сделать заказы, получат товар по той же цене, которая была на момент заказа. Покупатели, заказавшие телефоны, снятые с производства, получат современные смартфоны по цене, которая была на момент заказа", — заверили в пресс-службе "Связного".
Так, iPhone 8 с памятью 64 Гбайт можно было заказать за 5,99 тысяч рублей (так он стоит 44,99 тысяч), а iPhone 7 с 32 Гбайт памяти — за 4,99 тысячи рублей (34,49 тысяч рублей)
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