Весьма холодный день с порывистым ветром прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 19 апреля.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, в крае будет без осадков, на дорогах ожидается сильная гололедица. Дневные температуры составят +3…+8 градусов.
Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 метров в секунду, местами по югу порывы до 15 метров.
В Барнауле будет без осадков, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице температуры составят +3…+5 градусов. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 метров в секунду.
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