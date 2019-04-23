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Готовимся к Светлой Пасхе вместе с "Мельником"

, ИА "Амител"
"Мельник" делится вкусными рецептами

Пасха – это один из самых любимейших праздников в каждой семье, главными символами которого являются куличи и разноцветные крашенки. "Мельник" предлагает вам попробовать традиционные рецепты, которые, несомненно, украсят ваш стол и порадуют близких в этот Светлый день.

Кулич бабушкин

Для опары:

масло сливочное – 125 г; яйца – 2 шт.; желток – 1 шт.; молоко топленое – 240 мл; сахар – 230 г; дрожжи свежие – 35 г.

Для замеса:

мука "От Мельника" – 600 г; изюм – 100 г; соль – 1 щепотка; ванилин на кончике ножа; цедра цитрусовых по вкусу.

Для глазури:

белок яичный – 1 шт.; пудра сахарная – 150 г; посыпка кондитерская по вкусу.

Подготовьте все ингредиенты для опары. Опару нужно приготовить вечером, тогда за ночь дрожжи придут в нужное состояние, и уже к обеду у вас будут ароматные куличи. В большой миске соедините 2 яйца и 1 желток со всей нормой сахара. Тщательно все перемешайте до полного растворения сахара. Один белок яйца оставьте для приготовления глазури. Туда же добавьте 125 г мягкого сливочного масла. В другой миске нагрейте до теплого состояния топленое молоко и распустите в нем прессованные дрожжи. Вылейте топленое молоко с дрожжами в яично-масляную смесь, тщательно размешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на ночь (8-12 часов). За это время опара будет подниматься и опускаться, при этом на поверхности будет масляный слой, а под ним – брожение. Добавьте понемногу просеянную пшеничную муку, ванилин и соль. Туда же сразу введите распаренный изюм и измельченную цедру, если любите. Тесто получится липкое, гораздо нежнее обычного дрожжевого, из которого формуются изделия. Затяните миску пищевой пленкой и оставьте бродить в тепле на 1-1,5 часа. Спустя это время тесто для куличей увеличится как минимум вдвое-втрое. Аккуратно обомните тесто и разложите в формы для выпечки. Формы для выпечки обязательно смазать сливочным маслом. Поставьте формы с тестом расстаиваться в теплое место до тех пор, пока тесто не вырастет раза в полтора, в зависимости от температуры это займет 1-1,5 часа. Заранее включите греться духовку до 180 градусов. Выпекайте куличи при этой же температуре первые 30 минут на среднем уровне духовки, после чего уменьшите температуру до 160 градусов и пеките еще около 10-20 минут. Для глазури соедините белок с сахарной пудрой и тщательно перетрите венчиком, пока пудра полностью не растворится. В конце добавьте лимонный сок. Слегка остывшие, но еще теплые куличи покройте сахарной глазурью и украсьте кондитерской посыпкой. Дождитесь, пока куличи окончательно остынут и созреют (5-8 часов), а затем пробуйте. 

 

Пышные "Улитки" с маком

Для  теста:

мука "От Мельника"  – 1 кг; маргарин – 50 г; дрожжи свежие – 20 г;  яйца –1 шт.; молоко – 1/2 стакана; вода – 1/2 стакана; сахар – 2 ч.л.; соль – 1 ч.л.

Для начинки:

мак – 100 г; молоко – 1/2 стакана; сахар – 2 ст.л.

Для глазури:

сахарная пудра – 150 г; вода – 50 мл; лимонный сок – 1 ч.л.

Опара: перемешать воду и молоко (смесь должна быть теплой), положить дрожжи и всыпать муку (около 400 граммов). Хорошо смешать и отправить в теплое, сухое место на 1,5-2 часа (накрыть сверху). Растопить и немного охладить маргарин. Добавить сахар, яйцо, соль – перемешать. Влить смесь к опаре, прибавить оставшуюся муку и замесить тесто. Месить необходимо до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к стенкам посуды и к рукам. Затем накрыть посуду с тестом салфеткой и снова вернуть в теплое место часа на два. За данное время тесто необходимо раза пару раз обмять и перевернуть.

Начинка: перемешать молоко, мак, сахар и вскипятить. Затем огонь убавить и варить еще минут 5-7 (мешать), пока мак не набухнет. Закрыть посуду с маком крышкой и отставить в сторону, чтобы остыл. Тесто раскатать толщиной полсантиметра, распределить по нему маковую начинку. Скрутить рулетом и нарезать кусочками толщиной 2 сантиметра. Разложить куски на противень, предварительно смазав его подсолнечным маслом "От Мельника", оставив между ними пространство. Накрыть сверху полотенцем и оставить минут на 40-50 для расстойки. Выпекать в духовке (180 градусов), до золотистого оттенка. Охладить, при этом накрыв полотенцем. 

Глазурь: в воду добавить сахарную пудру и взбивать миксером, пока пудра не растворится. Затем добавить лимонный сок. Сверху полить полученной глазурью.

 

Штрудель с вишней

Ингредиенты:

мука "От Мельника" – 250 г; вода – 150 мл; яйцо – 1 шт.; масло подсолнечное "От Мельника" – 2 столовые ложки; соль – 1 щепотка; вишня (свежая или замороженная) – 700 г; сахар – 250 г; сдобные молотые сухари – 2 столовых ложки; сливочное масло для смазывания теста – 50 г;

В миску через сито просеять муку, всыпать щепотку соли, затем добавить жидкие ингредиенты (воду, яйцо и растительное масло). Вымешать, чтобы масса стала эластичной, но отставала от рук. Из теста сделать шар, который смазать сливочным маслом, завернуть в пленку и расстаивать в теплом месте не менее 40 минут. Для вишневой начинки нужно будет сварить варенье пятиминутку. Для этого у вишен удалить косточки, засыпать их 200 граммами сахара, поставить на плиту и прокипятить пять минут. Готовому варенью дать полностью остыть, переложить вишню на дуршлаг. Это поможет убрать из начинки лишний сок. Когда начинка готова, а тесто расстоялось, пора формировать рулет. Здесь не обойтись без хлопчатобумажного полотенца. Его нужно расстелить на столе, немного посыпать мукой и прямо на нем как можно тоньше раскатать тесто. Из полученного пласта ножницами нужно вырезать прямоугольник, обрезав более толстые края. Силиконовую кисть смочить в растопленном растительном масле, и смазать подготовленный прямоугольник. Одну его половину посыпать сухарями и 50 граммами сахара, сверху – вишню. Начинка должна быть выложена на расстоянии около 3 см от края. Чистую кромку рулета подвернуть, чтобы начинка не растеклась и осталась внутри. Помогая себе полотенцем, свернуть штрудель с вишней так, чтобы сверху оказалось несколько витков теста без начинки. На противень рулет переложить швом вниз. В духовке ему предстоит провести около получаса при температуре 180 градусов. Готовый рулет украсить сахарной пудрой.

 

АО "Мельник", Алтайский край
г. Рубцовск, ул. Кондратюка, 4
Тел.: (385) 574-2223 
E-mail: info@rub.melnik.su

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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