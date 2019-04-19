Пассажирке вызвали скорую, медики увезли ее в больницу/ Фото: vk.com/incident22
Пассажирка автобуса в Барнауле потеряла сознание – инцидент произошел утром в пятницу, 19 апреля.
О произошедшем сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "Сегодня около 08:30 на Юрина в районе остановки "Больница шинного завода" в маршрутке №144 женщине стало плохо, и она потеряла сознание", – отмечает автор заметки.
Уточняется, что женщине вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики увезли ее в больницу.
Комментарии
Амик, тема не раскрыта, ждем продолжения этой истории.