Пятница, 19 Апрель, 09:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,07
€ 72,24
Обь
224см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Директор клуба "Алтай" покинул пост на фоне перемен в алтайском хоккее

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
По мнению главы алтайского Минспорта Дмитрий Чекалин не сумел проявить себя
Дмитрий Чекалин

Дмитрий Чекалин

Руководитель краевого автономного учреждения ХК "Алтай" Дмитрий Чекалин прекратил свою работу на этом посту. Он проработал директором клуба более трех лет. Ранее в течение пяти лет Чекалин руководил спортшколой "Алтай". Он начал заниматься хоккеем в барнаульском "Моторе". Затем два сезона защищал ворота главной команды края. В 24 года Чекалин завершил карьеру игрока и перешел на административную должность.

С февраля этого года исполнял обязанности главного тренера "Алтая". Он сменил на посту наставника барнаульцев Александра Климова, который проработал в этой должности лишь месяц. Оказалось, что Климов не имел необходимой лицензии для работы главным тренером. Также выяснилось, что специалиста ранее осудили за мошенничество, и у него поддельный диплом о высшем образовании.

Ранее министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев уже сообщал, что не видит Чекалина в должности директора команды. Якобы он не сумел проявить себя за тот промежуток времени, который ему был дан. В апреле у Чекалина заканчивался контракт, который просто не стали продлевать. Непонятна теперь судьба директора СШОР "Алтай" Павла Еремеева, у которого также в ближайшее время заканчивается контракт.

Ожидается, что должность директора клуба займет ведущий специалист краевого Минспорта Руслан Чайкин. Несмотря на молодой возраст – 29 лет – он уже продолжительный срок курирует зимние виды спорта и в настоящее время проходит обучение в Сочи. Другой кандидат – исполнительный директор "Карандин-Арены" Максим Нечаев. Его кандидатуру активно продвигает бизнесмен Михаил Дроздов, который после покупки Дворца спорта и зрелищ фактически стал одним из самых влиятельных людей не только в алтайском хоккее, но и в спорте в целом.

На недавней встрече с журналистами Алексей Перфильев дал четко понять, что директор клуба будет назначен уже в ближайшее время и, скорее всего, им станет именно Руслан Чайкин.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
09:31
Сыты будем: участников субботника в парке "Изумрудный" накормят гречневой кашей 1
09:21
Директор клуба "Алтай" покинул пост на фоне перемен в алтайском хоккее 0
09:12
Очевидцы: женщина потеряла сознание в барнаульском автобусе 1
09:01
Не важно, сколько вы спите, главное – как и на чем 0
08:49
Варшавское гетто 1941 года: как жили евреи в период оккупации Польши 1
08:33
Почему подснежник нельзя дарить больным людям: интересные факты о первоцвете 0
08:21
Наша Маша: лучшие фото Марии Шараповой на корте и в жизни 13
08:06
Конный театр и много квестов: почему нельзя пропустить "Библионочь-2019" 0
07:50
Ахатина: уникальный моллюск уменьшает морщины, шрамы, лечит язвы и ожоги 0
07:34
Как понять, что электросчетчик пора менять. Инструкция в инфографике 0
07:22
Каждая вторая строительная компания в Алтайском крае работает в убыток 9
07:15
Квартиру с круговым видом на город с пяти лоджий продают в Барнауле за 14,5 млн 7
07:02
Время покупать жилье: уже завтра начнет свою работу "Выставка новостроек" 1
06:48
Весной-2019 в российскую армию призовут 2500 новобранцев из Алтайского края 0
06:32
Коты, которые испортили фотографии, но те от этого стали только лучше 2
06:17
Сильный гололед, порывистый ветер и слабый плюс: погода на Алтае 19 апреля 0
06:01
Расходы на высокотехнологичную медпомощь проанализировали на Алтае 0
05:08
Жители Алтайского края жалуются на звонки от "банковских" мошенников 0
04:17
Россияне массово скупили айфоны за шесть тысяч рублей во время сбоя в "Связном" 2
03:08
Новосибирская область попала в число регионов-лидеров по продаже авто с пробегом 0
02:04
Ученые нашли останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле 0
01:18
Бывшего охранника концлагеря в Польше обвиняют в пособничестве убийству пленных 0
00:09
Писателя Быкова перевезут из Уфы в Москву в медикаментозной коме 0
23:38
Барнаульца осудили за продажу флешек с прослушкой 0
23:05
Кассирам дали право требовать паспорт у молодых покупателей билетов в кино 0
22:46
Ким Чен Ын и Владимир Путин встретятся в апреле в России 0
22:11
Почти 40% алкоголя в России оказалось нелегальным 1
21:40
Евро подешевел до 72 рублей впервые за год 3
21:19
Новосибирские следователи ищут человека, распустившего слухи о ВИЧ у ребенка 3
20:26
Путин выразил соболезнования Меркель по ДТП в Португалии 1
20:08
Обувь и одежду запретили ввозить в Россию с Украины 3
19:40
ЛДПР поможет пострадавшим от управляющей компании барнаульцам 0
19:23
Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке 1
19:08
Коротко о главном: дело "Модеста", интервью с министром и "черная" история
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 апреля
18:47
Пятерых молодых людей будут судить за кражу и угон авто на Алтае 0
18:34
Общественники обсудили с алтайским ФСИН как улучшить жизнь заключенных 7
18:02
Минкультуры опровергло сообщение о сборе бюджетных средств на Нотр-Дам 2
17:48
Светофор сорвало шквалистым ветром в центре Барнаула 3
17:32
Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину 5
17:21
Умерла актриса и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина 3
17:03
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов 4
16:56
Карты "Мир" начали принимать в Турции 0
16:42
Жителя Алтайского края судят за смертельное избиение собственного отца 3
16:24
Эрмитаж эвакуируют из-за сообщения о минировании 1
16:02
Алтайский парламент отказывается от приватизации "Модеста" 2
15:45
Алтайский депутат возмущена приговором барнаульскому "гонщику на BMW" 12
15:31
Гендиректора алтайского предприятия "Модест" подозревают во взятке 7 миллионов 10
15:26
Выпускники АлтГТУ востребованы экономикой Алтайского края 1
15:09
Два депутата Бийска добровольно сложили полномочия из-за деклараций 0
14:58
Прокуратура: дороги на 56 улицах в Барнауле не соответствуют требованиям 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.