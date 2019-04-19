Пятница, 19 Апрель, 11:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,07
€ 72,24
Обь
224см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Житель Горного Алтая украл у земляка четыре лошади и продал их заготовителю

, ИА "Амител"
Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей
Полиция задержала злоумышленника и вернула похищенных животных / Фото: 04.мвд.рф

Полиция задержала злоумышленника и вернула похищенных животных / Фото: 04.мвд.рф

Полицейские в Горном Алтае задержали мужчину, подозреваемого в краже лошадей у своего земляка.

Как сообщили в республиканском МВД, в правоохранительные органы обратился житель села Белый Ануй, рассказавший о том, что неизвестные похитили у него четырех лошадей. Сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей.

Оперативным сотрудникам полиции сельчанин пояснил, что животные находились на свободном выпасе вблизи населенного пункта. Решив проверить лошадей, мужчина не обнаружил их на привычном пастбище. Самостоятельно найти животных заявитель не смог и обратился в полицию.

Правоохранители в течение дежурных суток установили подозреваемого, которым оказался 36-летний местный житель. Задержанный признался в краже, пояснив, что он увидел пасущихся лошадей, за которыми никто не присматривал и решил их похитить.

"Животных он перегнал в расположенное неподалеку урочище, а затем продал их заготовителю. В настоящее время похищенные лошади изъяты и возвращены собственнику", – добавляют в полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
11:04
Глава Кузбасса сократил рабочую неделю для женщин 4
10:56
Следком: рубцовчанин до смерти забил соседку руками и молотком 0
10:34
Виктор Томенко пообещал жителю Алтая помочь купить сварочный аппарат 2
10:23
Жесткое ДТП на перекрестке произошло в Барнауле 4
10:12
Монстрацию в Барнауле одобрили, но "отодвинули" подальше от церкви 0
10:04
Перекресток в Барнауле после ДТП с BMW оборудовали сигнальной красной линией 19
09:48
Житель Горного Алтая украл у земляка четыре лошади и продал их заготовителю 0
09:31
Сыты будем: участников субботника в парке "Изумрудный" накормят гречневой кашей 3
09:21
Директор клуба "Алтай" покинул пост на фоне перемен в алтайском хоккее 0
09:12
Очевидцы: женщина потеряла сознание в барнаульском автобусе 3
09:01
Не важно, сколько вы спите, главное – как и на чем 1
08:49
Варшавское гетто 1941 года: как жили евреи в период оккупации Польши 6
08:33
Почему подснежник нельзя дарить больным людям: интересные факты о первоцвете 0
08:21
Наша Маша: лучшие фото Марии Шараповой на корте и в жизни 16
08:06
Конный театр и много квестов: почему нельзя пропустить "Библионочь-2019" 0
07:50
Ахатина: уникальный моллюск уменьшает морщины, шрамы, лечит язвы и ожоги 0
07:34
Как понять, что электросчетчик пора менять. Инструкция в инфографике 0
07:22
Каждая вторая строительная компания в Алтайском крае работает в убыток 11
07:15
Квартиру с круговым видом на город с пяти лоджий продают в Барнауле за 14,5 млн 10
07:02
Время покупать жилье: уже завтра начнет свою работу "Выставка новостроек" 2
06:48
Весной-2019 в российскую армию призовут 2500 новобранцев из Алтайского края 0
06:32
Коты, которые испортили фотографии, но те от этого стали только лучше 3
06:17
Сильный гололед, порывистый ветер и слабый плюс: погода на Алтае 19 апреля 0
06:01
Расходы на высокотехнологичную медпомощь проанализировали на Алтае 0
05:08
Жители Алтайского края жалуются на звонки от "банковских" мошенников 1
04:17
Россияне массово скупили айфоны за шесть тысяч рублей во время сбоя в "Связном" 3
03:08
Новосибирская область попала в число регионов-лидеров по продаже авто с пробегом 0
02:04
Ученые нашли останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле 0
01:18
Бывшего охранника концлагеря в Польше обвиняют в пособничестве убийству пленных 0
00:09
Писателя Быкова перевезут из Уфы в Москву в медикаментозной коме 0
23:38
Барнаульца осудили за продажу флешек с прослушкой 0
23:05
Кассирам дали право требовать паспорт у молодых покупателей билетов в кино 0
22:46
Ким Чен Ын и Владимир Путин встретятся в апреле в России 0
22:11
Почти 40% алкоголя в России оказалось нелегальным 1
21:40
Евро подешевел до 72 рублей впервые за год 3
21:19
Новосибирские следователи ищут человека, распустившего слухи о ВИЧ у ребенка 3
20:26
Путин выразил соболезнования Меркель по ДТП в Португалии 1
20:08
Обувь и одежду запретили ввозить в Россию с Украины 3
19:40
ЛДПР поможет пострадавшим от управляющей компании барнаульцам 0
19:23
Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке 1
19:08
Коротко о главном: дело "Модеста", интервью с министром и "черная" история
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 апреля
18:47
Пятерых молодых людей будут судить за кражу и угон авто на Алтае 0
18:34
Общественники обсудили с алтайским ФСИН как улучшить жизнь заключенных 7
18:02
Минкультуры опровергло сообщение о сборе бюджетных средств на Нотр-Дам 3
17:48
Светофор сорвало шквалистым ветром в центре Барнаула 3
17:32
Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину 5
17:21
Умерла актриса и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина 3
17:03
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов 4
16:56
Карты "Мир" начали принимать в Турции 0
16:42
Жителя Алтайского края судят за смертельное избиение собственного отца 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.