Полицейские в Горном Алтае задержали мужчину, подозреваемого в краже лошадей у своего земляка.
Как сообщили в республиканском МВД, в правоохранительные органы обратился житель села Белый Ануй, рассказавший о том, что неизвестные похитили у него четырех лошадей. Сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей.
Оперативным сотрудникам полиции сельчанин пояснил, что животные находились на свободном выпасе вблизи населенного пункта. Решив проверить лошадей, мужчина не обнаружил их на привычном пастбище. Самостоятельно найти животных заявитель не смог и обратился в полицию.
Правоохранители в течение дежурных суток установили подозреваемого, которым оказался 36-летний местный житель. Задержанный признался в краже, пояснив, что он увидел пасущихся лошадей, за которыми никто не присматривал и решил их похитить.
"Животных он перегнал в расположенное неподалеку урочище, а затем продал их заготовителю. В настоящее время похищенные лошади изъяты и возвращены собственнику", – добавляют в полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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