Подростка, подозреваемого в серии краж, определили по стражу в Алтайском крае – одной из потерпевших оказалась бабушка злоумышленника.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 16-летнему юноше предъявлено обвинение в совершении пяти краж.
"По данным следствия, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений подросток, отбывая наказание в виде условного лишения свободы, на путь исправления не встал. В период с февраля по апрель 2019 года юноша совершил несколько краж на территории Тальменского района. Молодой человек проникал в хозяйственные постройки и дома местных жителей, откуда похищал чужое имущество – бытовую технику, инструменты и денежные средства. Среди потерпевших также оказалась родная бабушка обвиняемого", – уточняют в СКР.
В данный момент молодой человек находится под арестом.
Комментарии