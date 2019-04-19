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Перекресток в Барнауле после ДТП с BMW оборудовали сигнальной красной линией

, ИА "Амител"
Автором инновационной технологии стала компания "НПП Лосев"

Сотрудники компании "НПП Лосев" совместно с МУП "БарнаулГорСвет" установили на одном из аварийных городских перекрестков дополнительную индикацию светофора, рассказал на своей странице в Facebook директор по развитию предприятия Сергей Алексеенко.

Как объясняет автор идеи, световая индикация светофора была установлена на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия, где не раз случались серьезные аварии, в том числе самая резонансная – с участием BMW, когда погибло три человека. Теперь на красный сигнал светофора загорается красная линия, которая предупреждает водителя о том, что двигаться запрещено. Это оказывает психологическое влияние на водителей. Ожидается, что в ближайшее время подобные светофоры появятся и на других перекрестках. В том числе и для пешеходов.

В октябре 2018 года на перекрестке Анатолия и Ленина произошла резонансная авария. Автомобиль BMW X6 под управлением Александра Руденко проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault Scenic. Тогда погибла 33-летняя женщина, две девочки трех и пяти лет и получили серьезные травмы еще двое мужчин-пассажиров. 17 апреля Руденко был приговорен к восьми с половиной годам с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

19.04.2019 10:15
- гость -

зачем опять про аварии ?

расскажите технические подробности: как устроено, насколько хорошо видно днем,
не слепит ли водителей и пешеходов, и всякое такое

0  0
19.04.2019 10:20
месный

это никак не помешает ездюку с чуством собственного превосходства над остальными ехать на запрещающий сигнал светофора потому как ему нада или западло тормозить

0  0
19.04.2019 10:24
- гость -

вместо того, чтобы убрать рекламу с дорог, сделать меньше разноцветных огней и вывесок, отвлекающих водителя и сливающихся со знаками, вешают еще больше разноцветных знаков, мигающих всеми цветами радуги и неоновых полосок. Теперь не только знаки светятся, но и сама дорога. Напомнить вам сколько у нас пешеходных переходов без элементарного освещения? Лучше бы ими занялись, но только не по такому типу, а просто освещение, обычными лампами. Такая светомузыка на дороге ни к чему

0  0
19.04.2019 10:25
месный

а на пешеходных переходах нада автоматические выдвижные болларды установить, как пешикам зелёный они выдвигаются, а на нерегулируемых как он на проезжую часть только шагнул - сразу все водятлы всё видить станут и тормозить кагда нада и выпрыгивать никто уже не будет им под колёса, а кто соепашарый, сильно торопящийся, невнимательный, очень крутой, западло тормозить каму или на неисправном авто быстренько выпилятся

0  0
19.04.2019 10:26
- гость -

Только бетонные блоки спасут

0  0
19.04.2019 10:30
месный

19.04.2019 10:24
- гость -

как-же вы бедненький то по межгороду то ездите, там освещения ваще нету, не страшно?
Может какой алень или лось или корова выскачить, а может и яма или хрень какая на дороге типа бетонного блока, эт вам не пешеход нифига.
Ехайте со скоростью у которой тормозной путь меньше чем то расстояние на которое вы хорошо всё видите - и будет вам жизнь долгая и нервы в порядке.

0  0
19.04.2019 10:30
- гость -

А почему не сделать как на ж/д переездах, только без шлагбаума : превысил водятла на 20 км/час,или красный загорелся-из земли, вместо раскривушки, вылазит бетонная стена?

0  0
19.04.2019 10:32
- гость -

месный
при чем здесь межгород? По-вашему отсутствие освещения на пешеходных переходах в городе это норма?

0  0
19.04.2019 10:33
Гость

Гораздо лучше внедрить систему, как на железнодорожных переездах, чтобы часть дорожного полотна поднималась. Если кОчкадеры разгонятся посильнее и при этом проигнорируют красный сигнал светофора, то останутся без переднего и заднего моста.

0  0
19.04.2019 10:35
- гость -

молодец НПП Лосев

0  0
19.04.2019 10:37
- гость -

не слепит ли водителей и пешеходов, и всякое такое
сходи проверь.отпишись

0  0
19.04.2019 10:40
месный

19.04.2019 10:32
- гость -

про хренового танцора знаете. У нас нормальный асфальт то не везде. Не нравятся вам такие места, не ймеете по ним ездить, ну не ездийте вы там, в чём проблема-то, никтож не принуждает насильно то, ну или учитесь.

0  0
19.04.2019 10:44
- гость -

да че заморачиваться то?
устанавливается вышка с автоматом - шагнул на красный - предупредительный в ногу
несешься не притормаживаясь перед ПП - выстрел по шинам
через пару раз все будут как шелковые

0  0
19.04.2019 10:48
- гость -

через пару раз все будут как шелковые
---
не один автомат, а 2 пулемета, один будет перегреваться

0  0
19.04.2019 10:51
- гость -

инновация? *фэйспалм* слаще морковки не ели?

0  0
19.04.2019 10:52
- гость -

а 2 пулемета, один будет перегреваться пойду запатентую

0  0
19.04.2019 10:56
- гость -

месный
вы в своем репертуаре. Вам про круглое, а вы про квадратное. К вашему сведению, по закону, абсолютно все пешеходные переходы, вне населенных пунктов должны просматриваться с обеих сторон дороги на расстоянии не менее 150 м и должны быть оборудованы стационарным наружным освещением. Для начала пусть сделают это, а потом уже вешают цветомузыку на перекрестки. При чем здесь асфальт и учиться ездить не понимаю. Освещение пешеходников это элементарная безопасность, которая по умолчанию должна быть везде, также как наличие зебры и знака

0  0
19.04.2019 11:08
- гость -

Надо штрафы за управление в пьяном виде (от 0.7 промилле) и за большое превышение скорости (на 60 км/ч и больше) усилить конфискацией транспортного средства. Продавать на аукционах, вырученные деньги пускать на что-нибудь полезное.
30 тысяч для определенной категории это не деньги, а потерять машину ценой в пару-пятерку лямов будет жалко

0  0
19.04.2019 11:11
- гость -


19.04.2019 11:08
- гость -
а вам не кажется, что при попытке его остановить, в голове у таких людей появится мысль, что мол лучше я авто разобью, чем его у меня конфискуют? Даст тапку в пол и еще больше бед наворотит?

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