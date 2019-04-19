Власти Барнаула дали добро на проведение первомайской Монстрации, однако в итоге участники мероприятия пройдут по измененному маршруту.
По поводу удовлетворения заявки на проведение акции, организаторы Монстрации в паблике "ВКонтакте" сообщили следующее: "Нам согласовали Монстрацию! Можно начинать готовить плакаты. Внимание! Есть одно "но": изменился маршрут Монстрации".
Актуальный маршрут выглядит так: монстранты пройдут по аллее на четной стороне улицы Малахова от пересечения с улицей Антона Петрова до автобусной остановки "Универсам", не доходя 15 метров, и обратно.
"Итого получится почти 1,5 километра. Мотивировка: прежний маршрут проходил рядом с церковью", – добавляют организаторы.
Монстрация, как культурное явление, зародилась в Новосибирске. В столице Сибири это мероприятие проводится с 1 мая 2004 года. Акция, как правило, собирает молодых людей, которые готовы поделиться своим хорошим весенним настроением. Монстрация подразумевает шествие участников, одетых в различные забавные костюмы и "вооруженных" плакатами с абсурдными лозунгами и призывами.
Комментарии