Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел второй прием граждан за последний месяц. На этот раз к нему пришли жители города Барнаула, которые направляли президенту жалобы на неудовлетворительное состояние дорожного полотна на улице Георгия Исакова.

В ходе личного приема, который состоялся 18 апреля, председатель ТОС "Матросовский" Нина Ч. рассказала, что из-за интенсивного движения транспорта и постоянного скопления воды внутриквартальный проезд вдоль домов №115, 117, 119 по ул. Георгия Исакова до ул. Северо-Западной стал непригодным для движения транспорта. Асфальт на дороге практически отсутствует, имеется множество провалов, ям и выбоин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Томенко дал поручения главе Барнаула Сергею Дугину и министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву встретиться с жителями микрорайона, учесть их пожелания и только после этого приступить к работам. Согласно поручению, завершить все ремонтные работы необходимо не позднее сентября 2019 года.

Кроме того, житель города Камень-на-Оби Александр М. обратился к губернатору с просьбой о помощи в заключении социального контракта на приобретение сварочного аппарата. Заявитель работает водителем и в целях получения дополнительного дохода занимается художественной ковкой. Приобретение нового оборудования позволит существенно увеличить качество, количество изготавливаемых изделий, а также повысить получаемый доход.

Виктор Томенко поручил министру социальной защиты Алтайского края в максимально короткие сроки оказать содействие заявителю в решении вопроса в соответствии с действующим законодательством о государственной социальной помощи.

"Виктор Томенко во время общения с посетителями обсудил с ними не только волнующие их темы, но и поинтересовался тем, какие изменения происходят в их жизни в целом. Жительница Барнаула считает, что в последние годы благодаря проекту "Комфортная городская среда" серьезно улучшается благоустройство города, причем на эти цели направляются не копеечные средства", — говорится в сообщении пресс-службы.