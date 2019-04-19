Участниками аварии стали автомобили Toyota Corolla и Toyota Funcargo / Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автомобилей Toyota Corolla и Toyota Funcargo произошло утром в пятницу, 19 апреля, на пересечении улиц Балтийская и Лазурная в Барнауле.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Скорая, МЧС, ДПС на месте. Проезд перекрестка затруднен", — отмечает автор заметки.
Официальных данных о пострадавших в результате ДТП пока нет. Информация уточняется.
Комментарии
Что, светофор опять не работал?
А фотки точно с Балтийская-Лазурная?
Точно Балтийская Лазурная, движение похоже в сторону Попова
а напишите хоть раз о МЯГКОМ дтп
а чего никто не пишет "опять тоета"? Было бы бнв уже бы все ленту засрали подобными комментами