Массивные передние и задние крылья, плавная линия крыши, внушительная решетка радиатора, снабженная горизонтальными полосами, низкий и атлетичный силуэт – экстерьер нового автомобиля Toyota Corolla ("Тойота Королла") подчеркивает статусный облик седана.

Поистине, линиям кузова добавили выразительности. Больше острых граней, стремительности в силуэте и, как следствие, спортивности – что только подчеркивает тренд компании на повышение динамики, улучшение управляемости и удовольствия за рулем. Обновляя модель, компания стремилась завоевать сердца более молодой аудитории.

Интерьер нового автомобиля Toyota Corolla создан в рамках концепции Hi-Tech (Хай-Теч) – современный, без лишних деталей, с премиальным качеством исполнения. Улучшенная эргономика, новое рулевое колесо, высококачественные материалы отделки передней панели и других элементов салона и кожаная комбинированная обивка сидений с двойной прострочкой подчеркивают "бизнес" статус седана.

Линии передней панели стали строже, выдержанней и лаконичней. Доступна отделка "под кожу" и матовый "хром".

Приборная панель и центральная консоль щеголяют большого размера ЖК-дисплеями с очень четкой и крупной графикой. Причем тот, что венчает центральную – 8-дюймовый с тачскриновым монитором мультимедийной системы Entune 3.0, – может комплектоваться 8 динамиками общей мощностью 800 ватт от JBL. Многофункциональная мультимедиа способна раздавать в салоне Wi-Fi и поддерживать интерфейсы Apple CarPlay (Эпл КарПлэй), Siri Eyes Free (Сири Айс Фри) и Amazon Alexa (Эмэйзн Алекса).

Увеличившаяся на 4 мм колесная база принесла задним пассажирам больший комфорт. Так, обладатель роста в 190 см свободно может разместиться за передними сиденьями, еще и с небольшим запасом в коленях. Мягкие подлокотники, стеклоподъемники с функцией auto (авто) и откидывающийся подлокотник посередине с подстаканниками – это уже стандарт в своем классе.

Ключевые преимущества нового седана Toyota Corolla

Низкий уровень шума соответствует автомобилям классом выше, благодаря акустическим стеклам и улучшенной шумоизоляции салона.

Новая Toyota Corolla построена на глобальной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture – Тойота Нью Глобал Акитектэ). Это позволило не только улучшить ездовые характеристики нового мирового бестселлера, но и повысить плавность хода. Понизились линии крыши на 25 мм, капота – на 47 мм, а также центр тяжести нового автомобиля Toyota Corolla. Это наделило "Короллу" куда более "вкусной" управляемостью – она стала азартней предшественницы и не противится быстрой езде по извилистым дорожкам.

Использование глобальной модульной архитектуры TNGA позволило также доработать геометрию кузова – оптимальная посадка и низкая кромка капота обеспечивают наилучшую обзорность.

Зимний пакет

Россия славится суровыми зимами. Поэтому производитель предусмотрел все, чтобы комфорт окружал вас, пока за окном бушует снежная буря. Зимний пакет* не позволит морозам вносить правки в ваши планы на день.

Toyota Safety Sense (Тойота Сэфти Сенс)

Инновационные технологии Toyota обеспечивают высочайший уровень безопасности вашего движения. Интеллектуальные системы активной и пассивной безопасности* предупредят вас, если ситуация будет выходить из-под контроля.

В целом новая Toyota Corolla создана для Fun to Drive (удовольствия от управления). И уже есть в наличии в шоу-руме Тойота Центра АЕМ.

Ощутить без каких-либо посредников удивительно гармоничное сочетание высокой премиальности и спортивного темперамента новой "Тойоты" вы можете лично, записавшись на тест-драйв по телефону: 8 (3852) 23-23-23. Также познакомиться с новым бестселлером можно будет в ТЦ "Арена" (Павловский тракт, 188) 27 и 28 апреля 2019 года с 12:00 до 17:00. Гостей ждут конкурсы и розыгрыши подарков.

* Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.

Новые активные системы безопасности, такие как Toyota Safety Sense, предназначены для помощи водителю. Поскольку из-за внешних факторов существует ограничение на точность распознавания и эффективность управления, обеспечиваемые данной системой, не следует слишком полагаться на нее. Водителю всегда необходимо обращать пристальное внимание на окружающую автомобиль обстановку и соблюдать все меры предосторожности при вождении. Эксплуатация системы безопасности Toyota Safety Sense может быть затронута или затруднена из-за внешних факторов, и компания не несет ответственности за какие-либо последствия, связанные с ее использованием.

Тойота Центр АЕМ

г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: +7 3852 23 23 23

www.toyota-aem.ru