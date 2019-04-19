Театрализованное представление, в котором будут задействованы сотни студентов Алтайского государственного технического университета, пройдет сегодня, 19 апреля, в Государственной филармонии Алтайского края (ул. Ползунова, 35). Начало в 18:00.
К студентам АлтГТУ в этом году присоединятся студенты других региональных вузов.
Гости праздника в этот день окунутся в эпоху XIX века и станут участниками исторического бала горных офицеров.
Подготовка к мероприятию шла несколько месяцев. Студенты с хореографами студии старинного танца "Северная сторона" разучивали движения классического вальса, полонеза и польки, готовили костюмы. Обучиться участникам пришлось также бальному этикету.
Во время бала состоится награждение лучших студентов АлтГТУ.
В центре культурно-массовой работы АлтГТУ сообщают, что первый Ползуновский бал прошел 2 марта 2017 года и был посвящен юбилею технического университета. В этом году он пройдет уже в третий раз.
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