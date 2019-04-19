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Сегодня в Барнауле пройдет Ползуновский бал

, ИА "Амител"
Студенты АлтГТУ и других вузов края исполнят старинные танцы в эффектных костюмах

Театрализованное представление, в котором будут задействованы сотни студентов Алтайского государственного технического университета, пройдет сегодня, 19 апреля, в Государственной филармонии Алтайского края (ул. Ползунова, 35). Начало в 18:00.

К студентам АлтГТУ в этом году присоединятся студенты других региональных вузов.

Гости праздника в этот день окунутся в эпоху XIX века и станут участниками исторического бала горных офицеров.

Подготовка к мероприятию шла несколько месяцев. Студенты с хореографами студии старинного танца "Северная сторона" разучивали движения классического вальса, полонеза и польки, готовили костюмы. Обучиться участникам пришлось также бальному этикету.

Во время бала состоится награждение лучших студентов АлтГТУ.

В центре культурно-массовой работы АлтГТУ сообщают, что первый Ползуновский бал прошел 2 марта 2017 года и был посвящен юбилею технического университета. В этом году он пройдет уже в третий раз.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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