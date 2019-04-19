Глава Кузбасса сократил рабочую неделю для женщин

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сократил рабочую неделю для женщин, которые работают в областной администрации, он призвал всех руководителей поддержать эту идею, написал он на своей странице в социальной сети.
Так с 3 июня по 27 сентября работницы администрации Кемеровской области, у которых есть несовершеннолетние дети, смогут уходить по пятницам домой с 15.00.
"Так у мам появится возможность подольше побыть с детьми, а у кого есть дачи — уехать пораньше на природу вместе с ребятишками. Призываю руководителей организаций и предприятий всех форм собственности в Кузбассе поддержать идею", — отметил глава региона.
По его словам, сокращенная рабочая пятница вводится с сохранением среднего заработка.
Комментарии
Дамы, езжайте жить в Кемерово да ну нафиг
если и мигрировать то только в теплые края
Мелочь, а ПРИЯТНО!!!
можно я обвиню его в сексизме?
Вот если бы с Натальей в Анталью, тогда приятно. А так, не о чем...