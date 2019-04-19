Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве своей соседки, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что убийство инкриминируют 60-летнему мужчине. Согласно данным следствия, вечером 6 января этого года в квартиру к обвиняемому и его супруге пришла соседка по подъезду.
"В связи с тем, что между жителями дома сложились дружеские отношения, хозяева предложили одинокой женщине отметить с ними праздник. В ходе распития спиртного жена обвиняемого вступила в конфликт с соседкой, который перерос во взаимные обвинения и оскорбления. Мужчина, движимый личными неприязненными отношениями, стал избивать женщину, нанеся ей по голове и телу множественные удары руками и молотком. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", — добавляют в СКР.
Во время предварительного следствия мужчина выдвигал различные версии, в том числе заявлял о самообороне. Но следствие опровергло все доводы мужчины.
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