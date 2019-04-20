Барнаульский полигон до 25 апреля бесплатно принимает листву, дорожный смет, ветки деревьев. Таким образом региональный оператор "ЭКО-Комплекс" (оператор полигона) планирует решить проблему сезонного перенакопления некоторых контейнерных площадок и бункеров, сообщили в пресс-службе компании.
В последние две недели регоператор и его подрядчики столкнулись с резким увеличение объемов отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, которые складируются населением на контейнерные площадки. В первую очередь речь идет о частном секторе Барнаула.
"Особенно это характерно для улиц Кутузова, бульвара 9 Января, Коммунаров, Власихинской. Мусор вывозится ежедневно. По графику – один раз в день, но сегодняшние объемы таковы, что приходится совершать несколько выездов на одну площадку. Причем в тариф транспортировка иных отходов не заложена, операторы вынуждены перемещать их на полигон без оплаты", – прокомментировал заместитель генерального директора "ЭКО-Комплекса" Сергей Яремака.
Эта ситуация типична для теплого времени года, когда жители убирают огороды и придомовые территории. Но по закону сваливать такой мусор в мусорные контейнеры запрещено. Вывоз иных отходов должен оплачиваться по отдельному тарифу, но население не торопится заключать дополнительные договоры, подчеркнули в "ЭКО-Комплексе".
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