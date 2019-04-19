Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом Барнаульского речного порта утвердили в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По информации регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов, последний раз тарифы менялись в 2017 году.
"Рост тарифов по пригородным и городским линиям на навигацию 2019 года составил 15% к уровню 2017 года, отметили в управлении. Так, стоимость взрослого билета в зависимости от линии увеличилась на сумму от четырех до 20 рублей. Тем не менее, тарифы утверждены ниже экономически обоснованного уровня. Поэтому потери доходов порта будут возмещены из краевого и городского бюджетов", — добавляют региональные власти.
Также уточняется, что субсидии на это в размере восьми миллионов рублей уже выделены из бюджета Алтайского края. В рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы" на поддержание работы, связанной с регулярными перевозками пассажиров и багажа внутренним водным транспортом по маршруту "Барнаул — Зеленый Клин", в 2019 году предусмотрено 700 тысяч рублей.
Комментарии
Хоть бы одна новость, что чего то подешевело.
А так...не инетресно, каждый день что то дорожает. Стабильность лишь в одном - в зарплатах - они не ростут.