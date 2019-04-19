Министр транспорта Алтайского края принял участие в очередной проверке дорожных объектов, отремонтированных по проекту "БКД" в 2017 и 2018 годах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на мероприятии также присутствовали представители Алтайавтодора, подрядной организации, депутат партии "Единая Россия" Николай Данилин и сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Евгения Гущина.

Комиссия проинспектировала участок автомобильной дороги "Фирсово –Бобровка – Рассказиха – Нижняя Петровка – Чаузово", ремонт которого проводился с 2017 по 2018 год в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". За два года были проведены работы по ремонту порядка 15 км покрытия, а также выполнено устройство тротуаров, пешеходных переходов, остановочных павильонов и освещения на общую сумму порядка 180 млн рублей.

В случае с проверкой автодороги "Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Нижняя Петровка – Чаузово" комиссией был выявлен недостаток в устройстве искусственной неровности на пешеходном переходе – за пределами проезжей части ее необходимо продлить для того, чтобы вода не скапливалась на тротуаре, создавая дискомфорт для прохожих. Подрядчик пообещал устранить этот недочет с началом строительного сезона. В остальном объект соответствует всем требованиям.

В этот же день состоялось совещание под председательством министра транспорта, в котором также приняли участие представители заказчиков и всех подрядных организаций, которые были задействованы на объектах в рамках приоритетного проекта в 2017 и 2018 годах. Темой заседания стало подведение промежуточных итогов выездных проверок. По словам министра, в рамках исполнения гарантийных обязательств все недочеты должны быть устранены в кратчайшие сроки, а вопрос просадки люков поставлен в повестку дня проектировщикам, коммунальным службам и другим собственникам колодцев для дальнейшего технического решения.

Всего в рамках "БКД" в Барнаульской агломерации за два года обновили дорожное полотно на участках, продолжительностью 236 километров. Финансирование составило 2,9 миллиарда рублей.