С 22 по 26 апреля 2019 года Альфа-Банк в Барнауле проводит акцию по обмену монет на банкноты. В эти дни любой желающий сможет бесплатно обменять мелочь на бумажные купюры или памятные монеты номиналом 25 рублей с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA и/или памятные монеты, выпущенные Банком России к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады эквивалентно сумме сдаваемой мелочи.
"Многие считают, что металлические монеты – это архаизм, что в наш век цифровых технологий уже и банкнотами платить неудобно, однако монеты востребованы в повседневной жизни. По данным Банка России, количество монет в России "значительно превышает потребность населения и компаний", а фактически – банки испытывают дефицит монеты. Чеканка монет – дело для государства весьма дорогое, и чтобы оправдать свою себестоимость, нужно активно использовать монету в расчетах. Все собранные монеты мы передадим нашим партнерам – компаниям из сферы торговли, многие из которых нуждаются в разменной монете", – говорит Ирина Бубенко, региональный управляющий ОО "Алтайский" АО "Альфа-Банк".
Акция пройдет в отделении ОО "Алтайский" по адресу: пр. Ленина, 106 на 1-м этаже с 11:00 до 15:00. Для того чтобы обменять монеты, достаточно обратиться в отделение банка с паспортом. Монеты должны быть рассортированы по номиналам.
АО "Альфа-Банк"
Комментарии
банки испытывают дефицит монеты.
ну так покупайте мелочь у населения.
Подозрительная акция. Обмен денег на фантики
Нет, надо хранить. Если бы люди хранили медные деньги - не было бы инфляции. А ещё золотые монеты...