Вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, которое, в свою очередь, ссылается на сотрудника полиции.
Следователи предполагают, что возгорание было случайным, но при этом допрашивают как сотрудников собора, так и специалистов, которые занимались его реставрацией.
Другие версии возгорания собеседник издания комментировать отказался.
Напомним, что крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в минувший понедельник. В результате ЧП обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция.
Комментарии
Замкнуло,закоротило,заискрило,вот тебе и пожар-шпиль рухнул к чёртовой бабушке.
Дежурная отмазка