Девушки до и после занятий бодибилдингом / Фото: cosmo.ru, ruposters.ru
Силовые тренировки полезны для здоровья и позволяют иметь красивое, подтянутое тело. Но все должно быть в меру. Особенно для девушек.
Впрочем, каждый волен жить как ему нравится, но слабым полом девушек из нашей фотоленты точно не назовешь.
Комментарии
Впрочем, каждый волен жить как ему нравится, но слабым полом девушек из нашей фотоленты точно не назовешь.
Да их и девушками то не назовешь.
Ужас какой. Ниодной не пошло на пользу преобразование. Мое мнение. Были же вон красивые некоторые, а стали какими то ни то ни се....зачем? мде....
Мои глазааааа
Какая гадость! Какая гадость эта заливная рыба!!!
это шиза какая то
да драть мой панамский веник! что твориться то на белом свете!!! мутанты!!!!
с такой ночью и хулиганы обходить будут!!!
помешались на этой качалке, спортпите и псевдоЗОЖ!!!!
и не надо говорить, что это красиво!!! это ДИЧЬ!!!!
Я девушка, я занимаюсь спортом, но не хожу в тренажерку. И, знаете ли, все очень норм.
Не понимаю зачем эти ноги конские и жопы-дирижабли???
цыганщина!
Арнольд, тихо курит в стороне!
ну вот уже есть! первые колонизаторы на Марс!