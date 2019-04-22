22 апреля весь мир отмечает день своего дома – День Матери-Земли. Мы живем на этой планете около 40 тысяч лет и до сих пор не знаем все ее секреты. Портал Amic.ru собрал самые интересные факты о нашей планете.
- Земля "родилась" 4,5 млрд лет назад. Длина окружности по экватору составляет 40 тысяч километров, расстояние от поверхности до центра – 6,3 тысячи километров. Ядро земли почти такое же горячее, как солнце. И, кстати, она не идеальной сферической формы: из-за дисбаланса гравитации и центробежной силы в районе экватора вокруг планеты есть небольшое вздутие.
- Внутри планета жидкая. Из 6,3 тысячи км "внутрь" в твердом состоянии находятся всего первые от поверхности 70 км.
- Самое холодное место – Антарктика. В июле 1983 года здесь была зарегистрирована температура в -89 градусов по Цельсию.
- А плюс 55,8 градуса по Цельсию было зарегистрировано в долине Смерти в Калифорнии 10 июля 1913 года. Еще одно самое теплое место планеты – город Эль Азизия в Ливии, 13 сентября 1922 года воздух здесь прогрелся до 57,8 градуса по Цельсию.
- 8 минут и 20 секунд требуется солнечному свету, чтобы достичь Земли.
- Одна треть поверхности суши Земли частично или полностью пустыня, две трети всей планеты покрыты водой. Лесами занята четвертая часть суши.
- Ученые открыли почти 5 тысяч минералов. Их обычно делят на две группы: металлические (красный железняк, бокситы, медная руда, свинцовый блеск, серный колчедан) и неметаллические (алмаз, горный хрусталь, каменная соль, сфалерит, кальцит, кварц, асбест). Так что драгоценные камни – это тоже минералы.
- Считается, что в ложке земли живых организмов больше, чем на всей планете людей.
- Только на планете Земля вода есть в трех состояниях: жидком, твердом и парообразном.
- Сутки – это не ровно 24 часа, а 23 часа 56 минут и 4 секунды. За год "набирается" четверть лишних суток. За четыре года накапливаются сутки. Отсюда и получается високосный год, когда на календаре не 365 дней, а 366. Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 107 826 км/ч.
Комментарии
Одна треть поверхности суши Земли частично или полностью пустыня, две трети всей планеты покрыты водой. Лесами занята четвертая часть суши.
получается леса занимают пустыни?
от куда известно что только на планете земля вода может находиться в 3-х состояниях??? На всех других уже проверили? ))
Гость (22.04.2019 08:35), просыпайтесь уже)))
Если пустыни занимают треть суши (~33,333%), то в оставшихся двух (66,666%) вполне достаточно места для 25% под леса
Эти факты могут удивить разве что поколение ЕГЭшников