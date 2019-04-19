Последствия разгула непогоды устранили в Барнауле, сообщили 19 апреля пресс-центре городской администрации.
Напомним, что накануне в связи с неблагоприятными погодными условиями произошли обрывы линий электропередач и повреждение опор, в следствии чего под отключение электроэнергии попали дома Ленинского, Октябрьского, Индустриального и Центрального районов города.
Кроме того, на пересечении улицы Профинтерна и проспекта Комсомольского, а также на перекрестке Павловский тракт – улица Советской Армии были повреждены светофоры. Также пострадали кровли домов по улице 80 Гвардейской Дивизии, улице Попова, улице Матросова, улице Чкалова, улице Никитина/
В некоторых местах произошло падение остановочных павильонов, дорожных знаков и деревьев.
"Все ремонтные и аварийные службы сработали оперативно. На сегодняшний день все последствия непогоды устранены", — констатируют в мэрии.
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