Обитательница дома-интерната в Рубцвске отправится на 6 лет в колонию за убийство своей знакомой. Как сообщает "Алтайская правда", 48-летняя Татьяна К. до этого она находилась в городском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Женщина до этого уже была судима за кражу.

Вечером 27 мая 2018 года она костылем несколько раз ударила Светлану Д., которая была слабее ее из-за частичной парализации. На другой день та скончалась от тупой травмы живота с разрывом селезенки. Было возбуждено уголовное дело.

Как рассказала следователю сестра погибшей, Светлана жила в доме-интернате с 2010 года сначала в Бийске, затем ее перевели в Рубцовск. У женщины была инвалидность в связи с черепно-мозговой травмой, она частично потеряла память, плохо ориентировалась в пространстве. За ней нужен был постоянный медицинский уход, который родственники бы не смогли ей обеспечить. После инфаркта у нее не работали левая рука и нога. Женщина могла передвигаться с помощью костыля.

По словам сестры, Светлана Д. была не агрессивна, но умна и язвительна на язык. Сама она не способна была никого ударить, словом могла обидеть. Родственники не предполагали, что дело могло дойти до жестокого избиения. Татьяна К. в суде пыталась всячески свалить свою вину на других. Однако суд решил иначе.