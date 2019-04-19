Частные кладбища могут появиться в России, передает РИА Новости со ссылкой на информацию "Российской газеты".
Отмечается, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства заканчивает работу над новым законом "О похоронном деле". Издание уточняет, что механизм создания кладбищ будет государственного-частным — на государственной земле организуют новые кладбища с частными операторами, которые будут получать прибыль за оказанные услуги.
Издания отмечают, нововведения призваны устранить нарушения на этом рынке, чтобы ритуальные услуги могли оказывать "не кто угодно", а лишь те компании, с которыми заключены соглашения и которые внесены в региональный реестр.
Согласно упомянутому законопроекту, запрещается "навязывать услуги" и передавать информацию об умерших третьим лицам.
Комментарии
Надо жить! Сейчас умереть дорого, а потом всё будет по закону...