Три сотни французских военных, а также четыре танка и двадцать боевых машин пехоты будут дислоцироваться рядом с границей России, передает РИА "Новости".
Известно, что военнослужащие и техника будут дислоцироваться в эстонском городе Тапа в 140 километрах от российской границы. Французские военные будут находиться здесь в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше.
Французские военные пробудут в прибалтийской республике до конца августа нынешнего года.
Напомним, что в последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ.
Комментарии
то есть, бОльшее количество просто не поместилось в этой местности с милым названием Тапа?Тапачники ))))
Франция отправит к границам России танки и военных
А мы им наверное деньги отправим на Нотр Дам де Пари
19.04.2019 14:17
гость
Счас взвоют, НАТО наращивает группировку у границ РодиНЫ!
Рассия в апаснасти!
Если вдруг. Как удобно-то будет!, в одно место гакнуть и привет.
Франция отправит к границам России танки и военных
Вообще интересно, что они Третью мировую собираются воевать танками. Разве, можно из танков сбивать летящие на Париж ракеты средней дальности
Эстоннния заявила:с чувством удовлетворения восприняли новость,что Героиню Украины Надю Савченко наконец-то выпустили из российского плена.
14:31
Ага, учитывая как они летают, там и сбивать ничего не надо...