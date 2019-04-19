По отдельности оппозиционные партии не могут продвигать свои законы. Социально ориентированным политическим силам требуется консолидация, об этом алтайские справедливороссы, депутаты, ученые, политтехнологи поговорили на экспертных слушаниях в четверг, 18 апреля.

Открывая мероприятие, секретарь Бюро Совета регионального отделения "Справедливой России" в Алтайском крае Анна Коваленко напомнила, что партия и на краевом, и на федеральном уровне в последние несколько лет предлагала важные социальные законы, но они были отклонены партией большинства. В том числе запрет на повышение пенсионного возраста, ограничение размера платы за капремонт и другие. На краевом уровне партия уже не первый год предлагает ввести компенсацию на оплату временного жилья для детей-сирот, стоящих в многолетних очередях на квартиры от государства, компенсацию "детям войны".

"Проблема социального неравенства – самая острая в России. Но она не решается по политическим мотивам. Чтобы продвигать важные социальные законы, нужно создать мощный противовес путем консолидации, увеличения числа социалистов в федеральном и региональном парламентах", – сказала она.

Глава фракции "СР" в краевом парламенте Александр Молотов тоже считает, что большинство инициатив оппозиции не принимаются из-за ее незначительного представительства во власти и разобщенности.

Он отмечает три главные проблемы, которые мешают консолидации: снижение уровня доверия народа к власти в целом (а люди не делят власть на партии – плохие все), кризис политической идеологии и конкурентность политической среды, где партий много и "фейковые" оттягивают электорат реально работающих.

Справедливоросс, депутат АКЗС Владислав Вакаев и вовсе считает, что в России из-за роста недовольства населения формируется угроза создания партии бунта, есть запрос на смену политического курса. Силы партиям надо черпать в местном самоуправлении, оживлении гражданских институтов.

Алтайский политолог Сергей Асеев посоветовал оппозиционным партиям активнее работать на местах.

"Возврат доверия (населения, – прим. ред.) должен идти от локальных акций и ресурсов. Пока вы не займетесь реагированием в реальном времени на потребности районов, вы будете терять прямую коммуникацию и электоральный ресурс", – сказал эксперт, добавив, что всем партиям, даже "Единой России", нужно более серьезно формировать скамейку запасных, искать будущие кадры в молодежи.

Присутствовавший на заседании глава местного отделения партии "Родина" Сергей Убраев заявил, что готов обсуждать сближение или даже объединение с партией "Справедливая Россия". О том же сказал и пока еще глава фракции КПРФ в краевом парламенте Максим Талдыкин. На выборы он шел от КПРФ, но членом партии не является. Так что теперь рассматривается вариант сотрудничества со справедливороссами. Кстати, КПРФ, как и ЛДПР, также предлагали в АКЗС социальные законы. Но провести их не помогали даже временные коалиции парламентской оппозиции.