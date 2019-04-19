Жительница Барнаула Мария Мотузная, против которой было заведено резонансное дело по обвинению в экстремизме, написал в своем телеграмм-канале, что хочет вернуться в Россию из Литвы, куда она уехала полгода назад.

По словам Мотузной, в материальном плане у неё всё хорошо — есть где жить, есть источник дохода. Однако чувствует себя одинокой далеко от Родины.

"Скажу честно — меня все чаще посещают мысли о том, чтобы вернуться в Россию. Объясню! С одной стороны, я уехала, потому что боялась попасть в тюрьму. Хотя уже рассматривали поправки к 282 статье и моё дело отправили на доработку, неизвестно было чем всё это закончится, и у меня просто не выдержали нервы. Даже когда уже поправки приняли, но насчет моего дела была полная неизвестность, я не была уверена, что его закроют. Я поверила в это только тогда, когда мне сообщили. что меня исключили из списка экстремистов. Это свершилось когда я уже находилась в Вильнюсе. Меня оправдали и даже извинились! Вроде бы опасность миновала? С другой стороны, на момент моего отъезда еще не было принято закона ни о фейкньюс, ни об оскорблении власти, ни о суверенном интернете. Выходит, что еще хуже стало. Моя ситуация выглядит как между двух стульев", — пишет Мотузная (орфография и пунктуация автора сохранены).

Впрочем, далее Мотузная признаётся, что страх перед возможными новыми обвинениями никуда не делся.

"Меня оправдали и даже извинились! Вроде бы опасность миновала? С другой стороны, на момент моего отъезда еще не было принято закона ни о фейкньюс, ни об оскорблении власти, ни о суверенном интернете. Выходит, что еще хуже стало. Моя ситуация выглядит как между двух стульев", — заключила девушка.