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Барнаульская "экстремистка" Мария Мотузная заявила, что хочет вернуться домой

, ИА "Амител"
Фигурантка резонансного дела написала о жизни в Литве
Мария Мотузная

Мария Мотузная

Жительница Барнаула Мария Мотузная, против которой было заведено резонансное дело по обвинению в экстремизме, написал в своем телеграмм-канале, что хочет вернуться в Россию из Литвы, куда она уехала полгода назад.

По словам Мотузной, в материальном плане у неё всё хорошо — есть где жить, есть источник дохода. Однако чувствует себя одинокой далеко от Родины.

"Скажу честно — меня все чаще посещают мысли о том, чтобы вернуться в Россию. Объясню! С одной стороны, я уехала, потому что боялась попасть в тюрьму. Хотя уже рассматривали поправки к 282 статье и моё дело отправили на доработку, неизвестно было чем всё это закончится, и у меня просто не выдержали нервы. Даже когда уже поправки приняли, но насчет моего дела была полная неизвестность, я не была уверена, что его закроют. Я поверила в это только тогда, когда мне сообщили. что меня исключили из списка экстремистов. Это свершилось когда я уже находилась в Вильнюсе. Меня оправдали и даже извинились! Вроде бы опасность миновала? С другой стороны, на момент моего отъезда еще не было принято закона ни о фейкньюс, ни об оскорблении власти, ни о суверенном интернете. Выходит, что еще хуже стало. Моя ситуация выглядит как между двух стульев", — пишет Мотузная (орфография и пунктуация автора сохранены).

Впрочем, далее Мотузная признаётся, что страх перед возможными новыми обвинениями никуда не делся.

"Меня оправдали и даже извинились! Вроде бы опасность миновала? С другой стороны, на момент моего отъезда еще не было принято закона ни о фейкньюс, ни об оскорблении власти, ни о суверенном интернете. Выходит, что еще хуже стало. Моя ситуация выглядит как между двух стульев", — заключила девушка.

 

 

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

19.04.2019 13:34
- гость -

Никому не нужна...

0  1
19.04.2019 13:46
АБОРИГЕН

19.04.2019 13:34
- гость -
Казалось бы всё ясно написано, а вот ты о какой нужности кукарекаешь? Прочел (ла) хоть статью то?

1  0
19.04.2019 13:56
Александр

Если между стульев, то упала на опу вот так и это правильно.

0  0
19.04.2019 13:57
гость

Кукарекают петушки с гребешком на голове . Человек написал : " оказалась никому не нужна " и он прав .

0  0
19.04.2019 14:00
- гость -

она кого-то оскорбила, а потом перед ней извинились
к сожалению, у нас так в стране всегда: тот, кто против государства, этим государством и обласкан

0  0
19.04.2019 14:04
- гость -

14:00
- гость -
Кого она оскорбила?

0  0
19.04.2019 14:06
- гость -

Не, ну если кроме создания фэйкньюсов, оскорбляющих власть, тебе тут заняться больше нечем, тогда конечно, оставайся там...

0  0
19.04.2019 14:07
- гость -

А вот и любители сапога барина подключились..

0  0
19.04.2019 14:11
- гость -

19.04.2019 14:06
- гость -

в церкву сходили уже с утра?

0  0
19.04.2019 14:12
- гость -

Год за побег, 3 за детсад. Иди, Вася, иди...

0  0
19.04.2019 14:13
- гость -

Дерьмо, даже русофобское, не нужно никому - ни бывшим братьям, ни даже обиженным чухонцам.А только человек с дерьмом в душе будет выискивать в просторах сети и постить дерьмо про свою Родину. В этой связи категорически не согласен с декриминализацией данных деяний. Что ж, в Москве такого дерьма ещё больше, чем у нас, есть и влиятельное.

0  0
19.04.2019 14:15
технарь

не, не, не!
из-под подписки сбежала, пусть ответит!

0  0
19.04.2019 14:16
- гость -

19.04.2019 14:07
- гость -
Громче всех про "сапог барина" верещат "свободолюбивые" глубокие ануслизеры дядюшки Сэма.

0  0
19.04.2019 14:17
Гость

А как плевалась в сторону России!

0  0
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