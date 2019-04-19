Пятница, 19 Апрель, 15:50

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,07
€ 72,24
Обь
224см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Библиотекарей в Заринске увольняют ради "оптимизации расходов бюджета"

, ИА "Амител"
В МБУК "Центральной библиотечной сети" сократили семь сотрудников

Семь сотрудников МБУК "Центральной библиотечной сети" в городе Заринске лишились работы, в результате "оптимизации расходов бюджета города". Об этом местному изданию "Наш город Заринск" сообщила председатель комитета по культуре администрации Заринска Зоя Ветрова.

Судя по материалу местных журналистов, Ветрова приступила к своим обязанностям в середине марта. 26 марта она подписала уведомление, в котором указано, что из 17 сотрудников библиотеки семеро должны быть уволены из-за оптимизации расходов бюджета города. Семь работников останутся без работы 28 мая – на следующий день после своего профессионального праздника.

Данное уведомление подписали библиотекари, ведущие специалисты и заведующие отделами. Кто-то из них  воспитывают детей, а другим осталось доработать всего несколько месяцев до пенсии и звания Ветерана труда. Таким образом, читальный зал в детской библиотеке будет полностью расформирован, а в зале для взрослых останется один специалист. Оставшимся работникам грозит увеличение нагрузки.

Зоя Ветрова объяснила коллективу, что сокращения были и в прошлом году. Новое постановление обязывает платить библиотекарям по 25 тысяч рублей и на это необходимо выделять из бюджета дополнительно по 420 тысяч рублей ежемесячно. Чиновник также отметила, что в других библиотеках края идут на перевод сотрудников на 0,75 ставки, но это неправильно. Она также отметила, что сейчас средняя зарплата в библиотеке составляет 16 тысяч рублей. Эта информация вызвала негодование среди работников библиотеки, которые наглядно показали, что в среднем получают лишь 12 тысяч рублей.

"Мы сидели голодные, но нас никто не сокращал! Мне предлагали работу на заводе, но я осталась, потому что люблю свое дело. Я лично перевозила сюда вещи со всех филиалов: книги, стеллажи... Ремонт мы все вместе сами делали, наши семьи нам помогали. Я привлекаю к чтению самых маленьких, начиная с дошколят. Постоянно что-то придумываю, даже сказочными героями наряжаюсь, чтобы деткам было интересно. Но все это лирика. Теперь мне говорят: "Ты не нужна!" Я воспитываю несовершеннолетнего ребенка, у меня высшее библиотечное образование, огромный опыт. На каком основании меня выпинывают? Мне все происходящее кажется дурным сном", – приводит издание высказывание одной из работниц библиотеки.

Местные власти предложили женщинам найти выход из ситуации: пойти учиться на пекарей, которые в Заринске якобы востребованы. Однако это предложение работники учреждений культуры сочли  издевательством.

Отметим, министр культуры Елена Безрукова отметила на недавней коллегии, что сокращения в отрасли имеются. С 2012 года в краевых учреждениях – на 11%, в муниципальных – почти на 30%. По данным за 2018 год, в штате учреждений культуры региона работало 9700 человек.

"В основном штат сократился за счет вспомогательного персонала. Изменился качественный состав: доля специалистов выросла более чем на 10% и впервые превысила 90%", – сообщила Елена Безрукова.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

19.04.2019 14:48
- гость -

возмущаются, смотрите-ка !
"проработала 20 лет, а теперь не нужна"

да, времена изменились, теперь интернет есть, и библиотека Мошкова.
а то, что она 20 лет орала на читателей, не дает оснований держать ее еще 20 лет.

пусть идет переучивается на пекаря, - нужная профессия

0  0
19.04.2019 14:55
- гость -

Выяснилось, что в районах Алтайского края увольняют десятками специалистов, чтобы достичь показателей "майских" указов.

0  0
19.04.2019 15:03
- гость -

приростут опами к сидушке и возмущаются 12 тысяч их устраивает а пошла бы на завод было бы 32 тысячи, но не нет не сдвинешь с места

0  0
19.04.2019 15:06
- гость -

А библиотеки еще существуют?

0  0
19.04.2019 15:19
Нестор

комментаторы явно кроме букваря ни чего не читали

0  0
19.04.2019 15:23
- гость -

а что такое букварь

0  0
19.04.2019 15:27
- гость -

Нестор, вы и букварь не читали

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
15:48
Стали известны подробности массового ДТП с перевернувшимся авто в Барнауле 0
15:35
Чиновникам рекомендовали не возглавлять колонну "Бессмертного полка" 2
15:23
Автобус врезался в Mercedes в центре Барнаула 0
15:17
Владимир Жириновский заступился за снятого с рейса актера Панкратова-Черного 4
15:07
Снег, дожди и гололед обещают в Алтайском крае на выходных 3
14:52
Томенко привезет в Камень-на-Оби все правительство "для серьезного разговора" 1
14:35
СМИ: Россия не получила от США ответа на предложение об исключении ядерной войны 0
14:22
Автомобиль перевернулся на крышу в Барнауле после массового ДТП 5
14:16
Библиотекарей в Заринске увольняют ради "оптимизации расходов бюджета" 7
14:05
Справедливороссы Алтая предложили партиям союз для принятия социальных законов 0
13:49
Франция отправит к границам России танки и военных 9
13:31
Барнаульская "экстремистка" Мария Мотузная заявила, что хочет вернуться домой 22
13:21
СМИ: Частные кладбища могут появиться в России 1
13:03
Обитательница дома-интерната на Алтае до смерти забила свою соседку костылем 3
12:51
Последствия ураганного ветра устранили в Барнауле 0
12:33
Алтайский министр по ЧС оценил вклад Томенко в проведение Универсиады 1
12:24
"Человек в 39 лет не может начинать с нуля": интервью с Александром Цыпкиным 0
12:11
Полиция Парижа назвала вероятную причину пожара в Нотр-Даме 8
12:02
Министр транспорта нашел дефекты на отремонтированных дорогах в Барнауле 1
11:48
"За нами охотились снайперы": воспоминания пулеметчика о Великой Отечественной 2
11:32
Сегодня в Барнауле пройдет Ползуновский бал 2
11:22
Новые тарифы на речной транспорт утвердили в Алтайском крае 1
11:14
Подросток с уголовным прошлым обворовал собственную бабушку на Алтае 0
11:04
Глава Кузбасса сократил рабочую неделю для женщин 14
10:56
Следком: рубцовчанин до смерти забил соседку руками и молотком 0
10:34
Виктор Томенко пообещал жителю Алтая помочь купить сварочный аппарат 5
10:23
Жесткое ДТП на перекрестке произошло в Барнауле 9
10:12
Монстрацию в Барнауле одобрили, но "отодвинули" подальше от церкви 0
10:04
Перекресток в Барнауле после ДТП с BMW оборудовали сигнальной красной линией 28
09:48
Житель Горного Алтая украл у земляка четыре лошади и продал их заготовителю 0
09:31
Сыты будем: участников субботника в парке "Изумрудный" накормят гречневой кашей 3
09:21
Директор клуба "Алтай" покинул пост на фоне перемен в алтайском хоккее 0
09:12
Очевидцы: женщина потеряла сознание в барнаульском автобусе 5
09:01
Не важно, сколько вы спите, главное – как и на чем 3
08:49
Варшавское гетто 1941 года: как жили евреи в период оккупации Польши 15
08:33
Почему подснежник нельзя дарить больным людям: интересные факты о первоцвете 0
08:21
Наша Маша: лучшие фото Марии Шараповой на корте и в жизни 17
08:06
Конный театр и много квестов: почему нельзя пропустить "Библионочь-2019" 0
07:50
Ахатина: уникальный моллюск уменьшает морщины, шрамы, лечит язвы и ожоги 3
07:34
Как понять, что электросчетчик пора менять. Инструкция в инфографике 1
07:22
Каждая вторая строительная компания в Алтайском крае работает в убыток 15
07:15
Квартиру с круговым видом на город с пяти лоджий продают в Барнауле за 14,5 млн 14
07:02
Время покупать жилье: уже завтра начнет свою работу "Выставка новостроек" 3
06:48
Весной-2019 в российскую армию призовут 2500 новобранцев из Алтайского края 0
06:32
Коты, которые испортили фотографии, но те от этого стали только лучше 4
06:17
Сильный гололед, порывистый ветер и слабый плюс: погода на Алтае 19 апреля 0
06:01
Расходы на высокотехнологичную медпомощь проанализировали на Алтае 0
05:08
Жители Алтайского края жалуются на звонки от "банковских" мошенников 3
04:17
Россияне массово скупили айфоны за шесть тысяч рублей во время сбоя в "Связном" 3
03:08
Новосибирская область попала в число регионов-лидеров по продаже авто с пробегом 0
02:04
Ученые нашли останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле 0
01:18
Бывшего охранника концлагеря в Польше обвиняют в пособничестве убийству пленных 0
00:09
Писателя Быкова перевезут из Уфы в Москву в медикаментозной коме 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.