Семь сотрудников МБУК "Центральной библиотечной сети" в городе Заринске лишились работы, в результате "оптимизации расходов бюджета города". Об этом местному изданию "Наш город Заринск" сообщила председатель комитета по культуре администрации Заринска Зоя Ветрова.

Судя по материалу местных журналистов, Ветрова приступила к своим обязанностям в середине марта. 26 марта она подписала уведомление, в котором указано, что из 17 сотрудников библиотеки семеро должны быть уволены из-за оптимизации расходов бюджета города. Семь работников останутся без работы 28 мая – на следующий день после своего профессионального праздника.

Данное уведомление подписали библиотекари, ведущие специалисты и заведующие отделами. Кто-то из них воспитывают детей, а другим осталось доработать всего несколько месяцев до пенсии и звания Ветерана труда. Таким образом, читальный зал в детской библиотеке будет полностью расформирован, а в зале для взрослых останется один специалист. Оставшимся работникам грозит увеличение нагрузки.

Зоя Ветрова объяснила коллективу, что сокращения были и в прошлом году. Новое постановление обязывает платить библиотекарям по 25 тысяч рублей и на это необходимо выделять из бюджета дополнительно по 420 тысяч рублей ежемесячно. Чиновник также отметила, что в других библиотеках края идут на перевод сотрудников на 0,75 ставки, но это неправильно. Она также отметила, что сейчас средняя зарплата в библиотеке составляет 16 тысяч рублей. Эта информация вызвала негодование среди работников библиотеки, которые наглядно показали, что в среднем получают лишь 12 тысяч рублей.

"Мы сидели голодные, но нас никто не сокращал! Мне предлагали работу на заводе, но я осталась, потому что люблю свое дело. Я лично перевозила сюда вещи со всех филиалов: книги, стеллажи... Ремонт мы все вместе сами делали, наши семьи нам помогали. Я привлекаю к чтению самых маленьких, начиная с дошколят. Постоянно что-то придумываю, даже сказочными героями наряжаюсь, чтобы деткам было интересно. Но все это лирика. Теперь мне говорят: "Ты не нужна!" Я воспитываю несовершеннолетнего ребенка, у меня высшее библиотечное образование, огромный опыт. На каком основании меня выпинывают? Мне все происходящее кажется дурным сном", – приводит издание высказывание одной из работниц библиотеки.

Местные власти предложили женщинам найти выход из ситуации: пойти учиться на пекарей, которые в Заринске якобы востребованы. Однако это предложение работники учреждений культуры сочли издевательством.

Отметим, министр культуры Елена Безрукова отметила на недавней коллегии, что сокращения в отрасли имеются. С 2012 года в краевых учреждениях – на 11%, в муниципальных – почти на 30%. По данным за 2018 год, в штате учреждений культуры региона работало 9700 человек.

"В основном штат сократился за счет вспомогательного персонала. Изменился качественный состав: доля специалистов выросла более чем на 10% и впервые превысила 90%", – сообщила Елена Безрукова.