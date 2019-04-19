Семь сотрудников МБУК "Центральной библиотечной сети" в городе Заринске лишились работы, в результате "оптимизации расходов бюджета города". Об этом местному изданию "Наш город Заринск" сообщила председатель комитета по культуре администрации Заринска Зоя Ветрова.
Судя по материалу местных журналистов, Ветрова приступила к своим обязанностям в середине марта. 26 марта она подписала уведомление, в котором указано, что из 17 сотрудников библиотеки семеро должны быть уволены из-за оптимизации расходов бюджета города. Семь работников останутся без работы 28 мая – на следующий день после своего профессионального праздника.
Данное уведомление подписали библиотекари, ведущие специалисты и заведующие отделами. Кто-то из них воспитывают детей, а другим осталось доработать всего несколько месяцев до пенсии и звания Ветерана труда. Таким образом, читальный зал в детской библиотеке будет полностью расформирован, а в зале для взрослых останется один специалист. Оставшимся работникам грозит увеличение нагрузки.
Зоя Ветрова объяснила коллективу, что сокращения были и в прошлом году. Новое постановление обязывает платить библиотекарям по 25 тысяч рублей и на это необходимо выделять из бюджета дополнительно по 420 тысяч рублей ежемесячно. Чиновник также отметила, что в других библиотеках края идут на перевод сотрудников на 0,75 ставки, но это неправильно. Она также отметила, что сейчас средняя зарплата в библиотеке составляет 16 тысяч рублей. Эта информация вызвала негодование среди работников библиотеки, которые наглядно показали, что в среднем получают лишь 12 тысяч рублей.
"Мы сидели голодные, но нас никто не сокращал! Мне предлагали работу на заводе, но я осталась, потому что люблю свое дело. Я лично перевозила сюда вещи со всех филиалов: книги, стеллажи... Ремонт мы все вместе сами делали, наши семьи нам помогали. Я привлекаю к чтению самых маленьких, начиная с дошколят. Постоянно что-то придумываю, даже сказочными героями наряжаюсь, чтобы деткам было интересно. Но все это лирика. Теперь мне говорят: "Ты не нужна!" Я воспитываю несовершеннолетнего ребенка, у меня высшее библиотечное образование, огромный опыт. На каком основании меня выпинывают? Мне все происходящее кажется дурным сном", – приводит издание высказывание одной из работниц библиотеки.
Местные власти предложили женщинам найти выход из ситуации: пойти учиться на пекарей, которые в Заринске якобы востребованы. Однако это предложение работники учреждений культуры сочли издевательством.
Отметим, министр культуры Елена Безрукова отметила на недавней коллегии, что сокращения в отрасли имеются. С 2012 года в краевых учреждениях – на 11%, в муниципальных – почти на 30%. По данным за 2018 год, в штате учреждений культуры региона работало 9700 человек.
"В основном штат сократился за счет вспомогательного персонала. Изменился качественный состав: доля специалистов выросла более чем на 10% и впервые превысила 90%", – сообщила Елена Безрукова.
Комментарии
возмущаются, смотрите-ка !
"проработала 20 лет, а теперь не нужна"
да, времена изменились, теперь интернет есть, и библиотека Мошкова.
а то, что она 20 лет орала на читателей, не дает оснований держать ее еще 20 лет.
пусть идет переучивается на пекаря, - нужная профессия
Выяснилось, что в районах Алтайского края увольняют десятками специалистов, чтобы достичь показателей "майских" указов.
приростут опами к сидушке и возмущаются 12 тысяч их устраивает а пошла бы на завод было бы 32 тысячи, но не нет не сдвинешь с места
А библиотеки еще существуют?
комментаторы явно кроме букваря ни чего не читали
а что такое букварь
Нестор, вы и букварь не читали