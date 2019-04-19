Инцидент случился в районе пересечения проспекта Ленина и малой проезжей части проспекта Космонавтов / Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП с участием нескольких машин в Барнауле днем в пятницу, 19 апреля.
Об аварии сообщили в паблике barnaul 22. "ДТП Ленина – малая Космонавтов с участием нескольких автомобилей. Одно авто в результате аварии перевернулось на крышу", – отмечает автор заметки.
Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека.
Комментарии
Больше дорог! Широких, прямых и ровных!
низко летят - к дождю
Судя по фото там дело не в дороге. С дорогой там все в порядке
вот, опять тоета, сколько можно-то
19.04.2019 14:59
гость
А в чём? Дорого прямая, ровная и сухая. Ещё бы по шире, убрать перекрестки, светофоры и пешеходные переходы и вообще красота. Такие ДТП характерны для загородных трасс. Почему дорожная инфраструктура в городе позволяет водителям такие родео?