Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, но на данный момент не получила от Вашингтона никакого ответа, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что соответствующий пакет документов Москва передала второй стороне в октябре прошлого года. Россия выступила с предложением прописать все необходимые меры для предотвращения как намеренного, так и случайного применения ядерного оружия.
Ответа Москва ждет уже полгода.
При этом пресс-секретарь американского посольства в России заявила "Коммерсанту", что США "по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями".
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