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"Артист не бывает богатым": шоу-театр "Калейдоскоп" о закулисье профессии актера

, ИА "Амител"
Участники шоу-театра "Калейдоскоп" рассказали шестикласснику, почему не стали бы советовать молодым идти в артисты

В 90-е годы команда "Дети лейтенанта Шмидта" была самой популярной КВН-группой в стране. Ребята объездили с гастролями полмира. Сегодня бывшие "Дети" и артисты шоу-театра "Калейдоскоп" продолжают участвовать в юмористических проектах, снимаются в популярных фильмах и сериалах. И поклонников у них меньше не стало. Один из них – ученик 6 "б" класса лицея Сигма Женя Корчагин, который взял у калейдоскоповцев интервью о радостях и сложностях актерской профессии. Amic.ru публикует материал юного журналиста. 

Женя Корчагин: Почему вы выбрали именно эту профессию? Что она для вас значит?

Александр Федоров: Игра на сцене – это своеобразный наркотик: если однажды понравилось, то отказаться от этих эмоций, этого драйва уже невозможно.

Дмитрий Никулин: Мы, будучи студентами политеха, параллельно занимались в разных театральных студиях. Для нас, "физиков", такой творческий досуг был возможностью отвлечься, переключиться. А потом – засосало, не оторвешься. (Смеется.) Получается, не мы выбрали актерскую профессию, а она нас.

Петр Винс: Наша профессия очень педагогична. Актерская игра учит быть внутренне свободным, помогает раскрепоститься. Настоящий артист несет людям светлое чистое искусство, чтобы они тоже становились лучше. Но этот истинный смысл профессии открывается не сразу. Вначале ты видишь только вершину айсберга: тебе нравятся аплодисменты, то, как ты себя ощущаешь, выходя на сцену, восторженная реакция зрителей на твое выступление… А уже потом, когда появляется опыт и определенные знания, приходит понимание, что без сцены ты просто не можешь. Так, после второго курса педуниверситета я уже вполне сознательно забрал документы и поступил в институт культуры на режиссерский факультет.

Ж.К.: Страшно ли было выходить на сцену в первый раз? И если был страх, как удавалось с ним справиться?

А.Ф.: Страшно конечно! И до сих пор страшно. А справлялись, потому что каждый раз очень хотелось выйти и сыграть свою роль.

 Виталий Гасаев: Это как в драке: страшно только до первого удара. Потом тебя накрывает такая волна адреналина, что все "лишние" чувства просто уходят.

Д.Н.: А забыть слова во время выступления?! Вот это по-настоящему страшно. Поэтому и говорят, что настоящий артист это не тот, кто хорошо выучил текст, а тот, кто смог сыграть, даже забыв его. Например, во время наших выступлений много раз бывало, что прерывалась музыка, но никто не останавливался, все продолжали играть и импровизировать.

Ж.К.: Что является самым сложным в вашей профессии?

В. Г.: Не потерять себя. И остаться Человеком.

А. Ф.: Самое сложное – каждый раз, выходя на сцену, снова и снова доказывать зрителям и себе самому, что ты Артист. Потому что, если ты вчера выступил хорошо, то сегодня, завтра, послезавтра ты просто не имеешь права расслабиться и сыграть хуже. Лучше – да, хуже – нельзя!

Ж.К.: Константин Станиславский говорил: "Есть только одна причина неявки актера на спектакль – смерть". Чем приходится жертвовать артистам ради своей профессии? Почему среди актеров так много искалеченных судеб?

В.Г.: Действительно, артистам приходится выходить на сцену практически в любом состоянии. Когда идешь на концерт с температурой, больным горлом, думаешь – как петь, как работать? Но начав выступление, после первых же минут забываешь начисто про все. Общение с залом, та энергетика, которую ты отдаешь зрителям, и те эмоции, которые получаешь взамен, лечат и физические болезни, и душевные раны.

П.В.: Многие артисты очень рано уходят из жизни, потому что они слишком много тратят себя на сцене, "сгорают" в профессии. При этом сразу нужно настраиваться, что настоящий артист никогда не бывает богатым. Исключения случаются, но их очень мало.

Ж.К.: Как вы считаете, почему актерская профессия так привлекательна для молодежи?

В.Г.: Это – слава. Но ведь молодые люди видят только внешнюю сторону профессии: красивые наряды, съемки в кино, интервью с журналистами, гастроли… Они думают, что жизнь артиста легка, как у Стрекозы из басни Крылова. А на самом деле в актерской профессии много сложностей.

Д.Н.: Я вспоминаю, как однажды на гастролях нас подвозил таксист, кавказец, с характерным акцентом. Он нас привез в гостиницу, открывает багажник, а там – сумки огромные с костюмами и реквизитом. Он так удивился: "Вы что – сумки тоже сами носите!" Мы ему: "Ну да, а кто же еще". "Ой, нэт, нэ хачу быть артистом!" – говорит. (Смеются.)

Ж.К.: Как избежать звездной болезни? Как ей не поддаться?

В.Г.: Кто-то обязательно должен быть рядом. Тот, кто вовремя одернет, скажет: "Э-э-э, молодой человек, полегче!" Когда мне было 27 лет, Александр Розенбаум подарил мне песню с такими словами: "Смотри, чтобы крышу тебе не сорвало". Я в ответ смеюсь: "Да я уже большой мальчик!" А он мне отвечает: "И в 40 лет, и в 50 срывает".

Ж.К.: У вас когда-нибудь срывало?

П.В.: В определенном смысле – конечно. После победы в КВН, например. Но гастроли, как правило, сами "спускали трубу": в один город приедешь, и тебя встречают как звезду, а в другом – вообще не знают, что за "Калейдоскоп" такой. Это всегда приводит в чувство.

Ж.К.: Чем вам нравится ваша профессия?

Д.Н.: Актер должен многое в жизни если не уметь, то хотя бы попробовать. И швец, и жнец, и на дуде игрец – это про нас...

П.В.: Чтобы сыграть роль милиционера, я целую неделю ходил в отделение, ездил с оперативниками на вызовы, как на работу.

А.Ф.: Договариваясь с нами об этом интервью, вы обозначили тему – "Легко ли быть артистом?". Нелегко. Любая профессия требует терпения, упорства и самоотдачи. И наша тоже.

Д.Н.: Я бы не стал советовать молодежи идти в артисты. Не возьму на себя такую ответственность. Но уж если вы сделали свой выбор – Бог вам в помощь. И никогда не предавайте свою профессию!


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