Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 22 апреля 2019 года вместе с членами правительства посетит Каменский район, где пообщается с местными жителями и обсудит их проблемы. Накануне поездки Томенко встретился с жителем Камня-на-Оби Антоном Новиковым, который 19 марта во время визита губернатора в муниципалитет предложил обсудить состояние дел в районе.

Антон Новиков рассказал Томенко, что работает помощником машиниста на железной дороге. Получил образование в Омске, работал в Новоалтайске, затем вернулся в Камень-на-Оби. По его словам, представители общественности в этом году смогли провести субботник, выполнили работы по благоустройству. Теперь собирают деньги, чтобы вывезти собранный мусор.

"Наши дороги – это давняя существенная и большая проблема. Мы рады, что правительство края обратило внимание на эту ситуацию. Второй вопрос – это содержание дорог. После того как дороги в городе отремонтируют, возникнет серьезная проблема с их содержанием. Многие жители Камня-на-Оби считают, что городскую службу благоустройства искусственно развалили. Дело в том, что раньше техника была, и снег убирали. Но сегодня не осталось ни одной единицы техники. Для уборки привлекается техника частных предпринимателей, что обходится недешево для бюджета, кроме того страдает и качество услуг. Это огромный минус для бюджета города, который является дефицитным. Еще одна большая просьба от жителей – решить проблему с городской набережной", – рассказал Антон Новиков.

Виктор Томенко сообщил, что в ближайший понедельник он приедет в Камень-на-Оби, чтобы провести большой серьезный разговор. С собой глава региона привезет в полном составе всех членов правительства и руководителей краевых органов власти. В планах – посещение школы, больницы, осмотр улично-дорожной сети.

"Проведем встречи с рабочими коллективами, большую встречу с жителями города. А потом на месте проведем большое совещание по социально-экономическому развитию Каменского района. Наметим на несколько лет, сколько надо в дороги вкладывать, как наладить нормальную работу котельной, учреждений образования, все внимательно посмотрим. Мы должны у людей спросить, что и как именно нужно делать. Узнаем, чего они ждут. Примем решения о том, что уже в летний сезон можно сделать, а что выполнить в дальнейшем. Жизнь не заканчивается в 2019 году, и в 2020 и в 2021 будем решать задачи. Нужно, чтобы всем был виден план наших действий и люди смогут следить за его исполнением. Если этот план выполнять, то жизнь понемногу будет становиться лучше. Мне кажется, именно этого и хотят люди", – отметил Виктор Томенко.