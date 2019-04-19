Дожди, мокрый снег и гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае на предстоящих выходных.
В субботу осадки ожидаются местами в южных районах, а в воскресенье — в восточных районах. В Барнауле на выходных будет преимущественно без осадков.
В ночь на 20 апреля в регионе будет -3...-8 градусов, днем будет +3...+8 градусов, в предгорьях до +13 градусов.
Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, местами по югу порывы до 14 метров.
В ночь на воскресенье в крае будет -1...-6 градусов, днем +7...+12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
Комментарии
Резину менять?
Давно поменял.
Ещё два года назад.
Чё тянешь, поди совсем на лысой ездишь?
Что у нас с цветением маральника, пора ехать смотреть или ещё подождать до майских праздников?