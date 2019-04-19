Лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заступился на народного артиста России, уроженца Алтайского края Александра Панкратова-Черного, которого сняли с рейса "Аэрофлота" за неподобающее поведение, написал политик в своем канале в Telegram.
По словам Жириновского, общественность и журналисты зря набросились на уважаемого актера.
"Он имеет право, купив билет в бизнес-класс, попросить 50 граммов водки и бутерброд. Он поспит и через 3 часа будет в Москве. Но нет, на всю страну начали: вот он алкоголик, пьяница! Зачем это все нужно? Этим мы же оскорбляем и его самого, и всех жителей Алтайского края, где он народный герой", – написал Владимир Жириновский.
Александра Панкратова-Черного 17 апреля сняли с рейса в аэропорту Барнаула. Известный артист, приезжавший на Алтай с гастролями спектакля "Женихи", попросил стюарда налить ему 100 граммов водки, а тот отказался, посчитав, что актеру уже лучше не наливать. Позже в пресс-службе "Аэрофлота" рассказали, что Панкратов-Черный по внешним признакам был пьян и игнорировал просьбы старшего бортпроводника предъявить посадочный талон. После этого по решению командира экипажа самолета Александра Панкратова-Черного сняли с рейса и передали полиции. В отношении него возбуждено административное производство по статье "Хулиганство".
Комментарии
Деду на родине не налили, позор!
Шпана резвится, на глаз определяет, что человек не трезвый и снимают с рейса!!!
Не, ну надо на трапе ставить паренька и заставлять всех пассажиров проходить проверку на алкоголь, кто не прошел не выход, а освободившиеся места на продажу!
Все правильно сказал Жириновский.
Сам смысл бизнес класса теряется
Ценник за бизнес, а по сути плацкарт.
Хоть не заломали...
Стюарда отправить на поселение лет на пять.
Ой расплакались! С какого он героем Алтайского края вдруг стал?! Алкаш алкаша покрывают и такие же поддакивают
да, Владимир Вольфович, Алтайский край именно такой, как его показывают в данном сюжете. Синий)