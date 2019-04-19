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Студенты АлтГТУ вышли в финал международного инженерного чемпионата

, ИА "Амител"
В отборочном этапе принимали участие 12 команд из Рубцовска, Горно-Алтайска и Барнаула
Победители чемпионата CASE-IN

Победители чемпионата CASE-IN

18 апреля 2019 года в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова состоялся отборочный этап международного инженерного чемпионата CASE-IN 2019*.

Проект входит в платформу "Россия – страна возможностей" и реализуется в соответствии с планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации.

Цель – выявление и поддержка самых перспективных учащихся по специальностям "горное дело", "электроэнергетика", "геологоразведка", "металлургия", "нефтегазовое дело" и "нефтехимия", а также содействие в получении ими практических знаний, опыта и новых компетенций.

На отборочном этапе команды решали практические задачи, основанные на реальных производственных ситуациях, и защищали свои решения перед экспертной комиссией. Эксперты оценили каждую команду по шести критериям: технология, экономика, оригинальность и новизна решения, презентация выступления, энергоэффективность и уровень ответов на вопросы экспертов.

Победителями отборочного этапа международного инженерного чемпионата CASE-IN  студенческой лиги по направлению "Электроэнергетика" стала команда "50 Герц" в составе студентов энергетического факультета АлтГТУ им. И.И. Ползунова Екатерины Рассохиной, Ильи Павличенко и Никиты Таранина.

Ребята представят вуз и Алтайский край в финале чемпионата, который пройдет в Москве 30-31 мая.

Справка. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Организаторы Чемпионата − Фонд "Надежная смена", Некоммерческое партнерство "Молодежный форум лидеров горного дела" и ООО "АстраЛогика".
Соорганизатором направления "Электроэнергетика" Студенческой лиги "CASE-IN" выступает Ассоциация "Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения".
Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" является правопреемником Всероссийского чемпионата по решению кейсов в области горного дела (2013-2014 годы) и Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов (2015 год). Чемпионат организован с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

*Кейс-Ин – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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