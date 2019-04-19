20 апреля 2019 года с 10:00 до 14:00 в Барнауле пройдет праздник весеннего обновления и субботник. Сеть гипермаркетов товаров для обустройства дома и сада "Леруа Мерлен" совместно с неравнодушными жителями и администрацией города готовятся воссоздать и сделать еще лучше городской парк Барнаула, пострадавший от вырубки деревьев.

Парк культуры и отдыха Октябрьского района "Изумрудный" на протяжении десятилетий остается одним из самых популярных мест для прогулок горожан. Ежегодно парк посещают до 200 тысяч человек. В 2017 году парк пострадал от несанкционированной вырубки 560 деревьев и сегодня находится в плачевном состоянии.

Обладая большим опытом в обустройстве дома и ремонте своими руками, широким ассортиментом доступных товаров для дома и сада, сеть "Леруа Мерлен" берет на себя задачу обучить всем необходимым навыкам волонтеров, которым предстоит участвовать в обновлении парка. Сеть предоставит для проекта краски и инструменты, которые ежедневно доступны всем барнаульцам в гипермаркете "Леруа Мерлен".

Во время праздника весеннего обновления участники проведут уборку территории. "Леруа Мерлен" организует мастер-классы, научив всех желающих делать кормушки для птиц и животных из доступных материалов. При участии "Леруа Мерлен" в парке пройдут "Чистые игры" – командные соревнования по сбору и сортировке мусора.

В финале праздника участники создадут памятный арт-объект, символизирующий новую жизнь городского парка. Им станет дом для белок, которые живут в парке с момента основания.