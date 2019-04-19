Чиновникам рекомендовали не возглавлять колонну "Бессмертного полка"

Организаторы всероссийской акции "Бессмертный полк" выступили с обращением, в котором посоветовали региональным чиновникам воздержаться от стремления возглавить колонны. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на соглашение о единых принципах проведения шествия 9 Мая.
Еще одна рекомендация касается красных знамен и портретов Сталина в ходе акций памяти. Организаторы выступили против них. В документе говорится, что портреты советских военачальников в руках их правнуков – это проявление личной памяти, однако использование атрибутики военного времени и растиражированных изображений руководства времен Великой Отечественной войны является спекуляцией.
Кроме того, в соглашении сказано, что любые настоятельные требования присутствовать на акции в адрес школьников, студентов и госслужащих надо расценивать как действия, наносящие вред смыслу и репутации "Бессмертного полка".
Отметим, что в Алтайском крае в этом году традиционно пройдет акция. В прошлые годы в ней принимали участия, по разным данным, от 35 до 45 тысяч человек только в Барнауле.
Комментарии
без красных знамен это позор
Хорошую идею опошлили и превратили в позорище, ходят по квартирам участников ВОВ, выманивают фотографии, это зачем?!
Напомню, что триколор - власовский флаг. Гражданин Власов был судим за измену и повешен, реабилитирован не был. Шествие под власовским флагом как минимум странно, как максимум преступно.
19.04.2019 15:39
- гость -
без красных знамен это позор
Не путайте парад и шествие "Бессмертного полка". В этой акции немного другой смысл.
что и президент пойдет в середине колоны?
19.04.2019 16:34
- гость -
и какой же в ней смысл?