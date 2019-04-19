Подробности ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль, сообщили в ГИБДД Барнаула.
По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 12:15 на проспекте Космонавтов в районе дома №11.
"По прибытию сотрудниками полиции предварительно было установлено, что произошло столкновение трех транспортных средств, автомобиля "Ниссан Тиида", под управлением водителя – женщины 1985 года рождения, "Киа Сид", под управлением водителя – мужчины 1984 года рождения, и "Тойоты Короллы Филдер", под управлением водителя – мужчины 1987 года рождения", – отмечают в ГИБДД.
В результате аварии автомобиль "Ниссан" перевернулся на крышу. Телесные повреждения получили водитель этой машины и пассажир. Госпитализация им не потребовалась. По данному факту проводится проверка.
Комментарии
ух как подробно
1985 = (1984 + 1987) / 2
Оооочень подробно!
(1984 + 1987) / 2 = 1985.5
сколько вам лет? тридцать четыре с половиной
Тётка виновата... Я так думаю!... Ну или дядьки оба!!!