Жители Алтая смогут неделю бесплатно обменивать мелочь на банкноты

Жители Алтайского края смогут неделю бесплатно обменивать мелочь на банкноты. Акция "Дни приема монеты" пройдет с 22 по 28 апреля в 10 городах и 19 районах. Жители региона смогут бесплатно обменять в банках мелкие монеты на банкноты. В другие дни банки обычно берут за это комиссию.

Во время проведения акции некоторые банки будут выдавать жителям памятные монеты и банкноты Банка России. Например, 25-рублевые монеты, посвященные 75-летию снятия блокады с Ленинграда и 25-летию принятия Конституции РФ, а также 10-рублевые монеты с символикой XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в Красноярске.

В Алтайском крае в акции примут участие 17 банков. Жители региона смогут сдать мелочь более чем в 80 офисах банков.

"Акция проводится для того, чтобы мелкие монеты возвращались в оборот, а не хранились у людей дома. Чеканка монет обходится очень дорого, а служат металлические деньги гораздо дольше, чем банкноты. За два прошлых года в ходе акции жители края принесли в банки 2 млн монет на 6 млн рублей. Чтобы было удобнее сдавать мелочь, можно разложить ее по номиналу в отдельные мешочки и подписать, сколько там денег", – отметил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Андрей Антипов.

Организаторы акции сообщают, что по ее условиям время и адреса офисов необходимо уточнять в каждом конкретном банке.