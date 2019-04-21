21 апреля отмечается День главного бухгалтера. Праздник не закреплен на законодательном уровне, но неофициально его празднуют по всей стране вот уже 25 лет. Amic.ru выяснил, легко ли найти работу бухгалтеру в Алтайском крае и на какую зарплату могут рассчитывать соискатели.

Сфера "Бухгалтерия, финансы предприятия" стабильно относится к одной из самых популярных как среди соискателей, так и работодателей. Другое дело, что такая популярность всегда отражается на конкуренции и заработных платах. Как сообщили Amic.ru в пресс-службе HeadHunter, сегодня в Барнауле на одну вакансию в данной сфере претендуют примерно 4 кандидата.

"Можно сказать, что сейчас рынок находится в относительном равновесии: кандидаты могут без особых сложностей найти работу, а компании найти себе подходящего сотрудника. Но тут нужно помнить, что данная сфера уже много лет (и этот тренд точно сохранится) была и будет работодательской, то есть именно компании могут выбирать себе лучших соискателей. Почему именно так? Потому что кандидатов в этой сфере очень много", – пояснили Amic.ru в HeadHunter, уточнив, что в их базе числится 12 900 кандидатов в сфере "Бухгалтерия, финансы предприятия" (в это число вошли те люди, которые уже нашли работу (их резюме закрыто от работодателей), и те кандидаты, которые активно ищут работу).

Что касается заработных плат, то в этой сфере она невысока (в том числе и по причине большого выбора кандидатов) – 28 200 рублей. Для сравнения: среднее вознаграждение по Барнаулу в первом квартале составило 31 200 руб. В других городах ситуация очень близка. Так, в Новосибирске среднее вознаграждение 38 000 рублей по всем сферам, а в бухгалтерии 36 700 рублей. Главному бухгалтеру в Барнауле работодатели предлагают зарплату, в среднем, 35 000 рублей, соискатели в резюме указывают желаемую зарплату, в среднем, 36 000 рублей.

Эксперты портала "Авито Работа" приводят иные данные по зарплате в сфере бухчета. По их сведениям, средний предлагаемый оклад бухгалтера в Барнауле составляет 23 900 рублей (+3,3% к уровню прошлого года), средняя ожидаемая зарплата – 25 400 рублей (на 6,3% выше предлагаемой). Средняя для Барнаула зарплата по всем сферам деятельности, по их данным, составляет 29 200 рублей.

Отметим, что рейтинг городов по зарплате для бухгалтера в апреле 2019 года возглавляет Москва (48 500 рублей, в среднем), на втором месте находится Санкт-Петербург (37 300 рублей). Меньше всего бухгалтерам предлагают в Тольятти (22 100 рублей).