Воскресенье, 21 Апрель, 08:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,96
€ 71,92
Обь
224см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Запросы выше: сколько платят главбуху в Барнауле и легко ли ему найти работу

, ИА "Амител", Анна Маковеева
Рассказываем о зарплатных ожиданиях бухгалтеров и предложениях рынка труда
Фото: financer.com

Фото: financer.com

21 апреля отмечается День главного бухгалтера. Праздник не закреплен на законодательном уровне, но неофициально его празднуют по всей стране вот уже 25 лет. Amic.ru выяснил, легко ли найти работу бухгалтеру в Алтайском крае и на какую зарплату могут рассчитывать соискатели.

Сфера "Бухгалтерия, финансы предприятия" стабильно относится к одной из самых популярных как среди соискателей, так и работодателей. Другое дело, что такая популярность всегда отражается на конкуренции и заработных платах. Как сообщили Amic.ru в пресс-службе HeadHunter, сегодня в Барнауле на одну вакансию в данной сфере претендуют примерно 4 кандидата.

"Можно сказать, что сейчас рынок находится в относительном равновесии: кандидаты могут без особых сложностей найти работу, а компании найти себе подходящего сотрудника. Но тут нужно помнить, что данная сфера уже много лет (и этот тренд точно сохранится) была и будет работодательской, то есть именно компании могут выбирать себе лучших соискателей. Почему именно так? Потому что кандидатов в этой сфере очень много", – пояснили Amic.ru в HeadHunter, уточнив, что в их базе числится 12 900 кандидатов в сфере "Бухгалтерия, финансы предприятия" (в это число вошли те люди, которые уже нашли работу (их резюме закрыто от работодателей), и те кандидаты, которые активно ищут работу).

Что касается заработных плат, то в этой сфере она невысока (в том числе и по причине большого выбора кандидатов) – 28 200 рублей. Для сравнения: среднее вознаграждение по Барнаулу в первом квартале составило 31 200 руб. В других городах ситуация очень близка. Так, в Новосибирске среднее вознаграждение 38 000 рублей по всем сферам, а в бухгалтерии 36 700 рублей. Главному бухгалтеру в Барнауле работодатели предлагают зарплату, в среднем, 35 000 рублей, соискатели в резюме указывают желаемую зарплату, в среднем, 36 000 рублей.

Эксперты портала "Авито Работа" приводят иные данные по зарплате в сфере бухчета. По их сведениям, средний предлагаемый оклад бухгалтера в Барнауле составляет 23 900 рублей (+3,3% к уровню прошлого года), средняя ожидаемая зарплата – 25 400 рублей (на 6,3% выше предлагаемой). Средняя для Барнаула зарплата по всем сферам деятельности, по их данным, составляет 29 200 рублей.

Отметим, что рейтинг городов по зарплате для бухгалтера в апреле 2019 года возглавляет Москва (48 500 рублей, в среднем), на втором месте находится Санкт-Петербург (37 300 рублей). Меньше всего бухгалтерам предлагают в Тольятти (22 100 рублей).

Материалы по теме

 

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
08:35
Союз пенсионеров России по Республике Алтай избрал нового главу 0
08:03
В Барнауле начали курсировать 24 садоводческих маршрута 0
07:50
Королевский стиль: гардероб Её Величества Елизаветы II 4
07:34
Великий понедельник: что нельзя делать в первый день Страстной недели 0
07:19
"Артист не бывает богатым": шоу-театр "Калейдоскоп" о закулисье профессии актера 0
07:03
Дизайнерскую квартиру в доме бизнес-класса продают в Барнауле за 8,5 млн рублей 0
06:48
Страстная седмица по дням: что нельзя делать на неделе перед Пасхой 2
06:32
Как празднуют Вербное воскресенье и что можно есть в этот день 0
06:17
Дождь и мокрый снег прогнозируют в Алтайском крае 21 апреля 0
06:01
Запросы выше: сколько платят главбуху в Барнауле и легко ли ему найти работу 0
23:13
Супруга Зеленского попала в базу данных "Миротворца" 0
22:20
Новосибирские росгвардейцы вынесли из горящего дома пенсионера 0
21:13
Стала известна программа празднования 9 Мая в Барнауле 0
20:08
Автокран и бетономешалка столкнулись в Барнауле 0
19:29
Когда отмечается католическая Пасха и почему она не совпадает с православной 2
19:01
Фигуристка Медведева выступила в откровенном наряде 2
18:34
Ученые назвали простой способ избежать деменции 3
18:10
ВСУ обидели слова Зеленского о повстанцах Донбасса 1
17:37
Майские праздники будут на день короче январских 0
17:01
Новосибирская учительница напала на школьницу в туалете 3
16:32
На Алтае в полтора раза выросло число грабежей и разбоев 3
16:05
Я ваш приговор: яркие цитаты и интересные моменты дебатов Порошенко и Зеленского 4
15:34
Барнаульцев приглашают к участию в выставке ретроавтомобилей 1
15:04
Горящая иномарка на алтайской трассе попала на видео 1
14:39
Прокуратура США просит приговорить Бутину к тюрьме 0
14:08
Кадыров рассказал про "детский страх" Порошенко 0
13:34
Заберем его себе: глава Барнаула Дугин рассказал о судьбе "Изумрудного" парка 3
13:16
В США назвали шокирующие факты об экономике России 6
13:06
Субботник "века": как чиновники, депутаты и общественники "Изумрудный" чистили 13
12:39
Свыше сотни домов сгорели за сутки в Забайкалье 1
12:00
Что делать с вербой в Вербное воскресенье и как она может защитить от беды 0
11:31
Первенство Сибири по самбо проходит в Бийске 0
11:04
Зеленский вынудил Порошенко преклонить колено на дебатах 7
10:38
В Новосибирске эвакуировали людей из задымленного гипермаркета 0
10:09
Массовый субботник с участием чиновников и депутатов стартовал в "Изумрудном" 0
09:38
Лесовоз перевернулся и рассыпал бревна в Алтайском крае 0
09:06
Феи, эльфы и квест в книгохранилище: как прошла "Библионочь" в Барнауле 1
08:31
Два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием иномарки в Барнауле 2
08:14
Соцсети: в Барнауле умер на улице пожилой мужчина 4
08:06
Барнаульцы смогут бесплатно сдать мусор с субботников на полигон 0
07:50
Неизвестный фюрер: "вечный" ефрейтор с фобией насморка 37
07:34
Как приготовить незабываемый пасхальный кулич 7
07:19
"Боятся, что мест не хватит": как идет призывная компания в Алтайском крае 11
07:03
Кто и как может стать донором крови в Барнауле 3
06:48
Уникальную квартиру с аквариумом и большими рыбками продают в Барнауле за 12 млн 2
06:17
Местами снег и дождь: прогноз погоды в Алтайском крае на 20 апреля 0
06:01
Первая репетиция парада Победы прошла в Барнауле 1
04:07
Ученые нашли останки крупнейшего хищного млекопитающего на Земле 0
03:05
Сергей Лазарев назвал главного соперника на конкурсе Евровидение 0
02:08
РЖД будут подавать пассажирам еду в картонных упаковках вместо пластиковых 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.