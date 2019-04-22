"НАШЕ Радио Барнаул" и бренд аккумуляторов "Тюменский медведь" предлагают уникальную возможность заявить о себе и выиграть очень полезный для твоего железного коня подарок – один из трех мегаклассных зарядных устройств для аккумулятора, которые будут всегда держать его заряженным на все 100%!
Хочешь такую нужную вещь себе? Забирай! Только нужно точно выполнить следующие условия:
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29 апреля 2019 года в 15:00 в программе "Щас Спою" Глеб Пикалов, Саша Рязанова и вредный до мозга костей Дядя Витя подведут итоги. Трое обладателей самых креативных, стильных и изящных ирокезов получат по одному зарядному устройству от "Тюменского медведя".
Бренд аккумуляторов "Тюменский медведь" беспокоится о безусловной работе твоего авто. Чтобы твой железный конь всегда был на ходу, компания дарит тебе зарядное устройство.
Аккумуляторные батареи "Тюменский Медведь": не боятся ни жары, ни холода. Живучи, как хищник! Честны, как сама природа!
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