Комитет по культуре города поддержал проект "Большая сцена"

В этом сезоне "Большую сцену" поддержал Комитет по культуре г. Барнаула и Алтайский театр музыкальной комедии, партнерами проекта выступили ПАО "Ростелеком", агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic и агентство путешествий "ГЛЭМ-ТУР", офис продаж Pegas Touristik.
Финальный показ спектакля состоялся 18 апреля во Дворце культуры г. Барнаула.
Зрители увидят 4 разные постановки – от классических сцен до ломающих театральные стандарты.
Билеты можно приобрести на сайтах kassy.ru, kassir.ru и по тел. 722-004 (редакция журнала "Автограф").
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