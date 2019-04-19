Власти Кузбасса планируют завершить строительство последнего участка автобана между Кемерово и Ленинским-Кузнецким к августу 2019 года. Такие сроки ввода скоростной автомагистрали обозначил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, пишет ТАСС. После завершения трасса станет самой скоростной в Сибирском федеральном округе.
"Посетил штаб строительства кузбасского автобана. Подрядчик отчитался о выполненных работах. Строительство идет в графике – 15 августа открываем движение!" – написал Цивилев.
Строительство автобана в Кузбассе началось в 2005 году. Автомобильная трасса с разрешенной скоростью движения до 130 км/час прокладывается между городами Кемерово и Ленинск-Кузнецкий в обход мелких населенных пунктов и будет соединена с четырехполосным участком дороги до Новокузнецка. Кузбасский автобан свяжет прямым скоростным путем северные и южные территории области и станет первой в Сибири высокоскоростной автомагистралью.
К настоящему моменту в эксплуатацию введен участок автобана протяженностью в 50 км. Сейчас дорожники завершают строительство последнего отрезка от с. Чусовитино до п. Демьяновка протяженностью 17,6 км. Он является соединительным звеном автодороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк.
Как сообщалось ранее, в июле прошлого года на эти цели из резервного фонда правительства РФ Кемеровской области было выделено дополнительно 1 млрд руб.
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