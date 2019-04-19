Директор ООО "Трансойл" в Алтайском крае признан виновным в уклонении от уплаты налогов, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Обвиняемому инкриминировали часть 1 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере").
"Следствием и судом установлено, что в 2015 году с целью уклонения от уплаты налогов предприниматель подыскал организации, состоящие на учете в налоговом органе, находящиеся на общем режиме налогообложения и имеющие открытые расчетные счета в банках, но при этом не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность. Он организовал преступную схему, согласно которой без фактического исполнения обязательств по договорам поставки получал от имени этих организаций подложные счета-фактуры о якобы поставленных ими обществу товаров, работ и услуг", – уточняют в СКР.
Также в ведомстве добавляют, что полученные от данных организаций подложные документы обвиняемый вносил в книгу покупок фирмы с целью последующего включения в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений о сумме налога, подлежащей вычету и об общей сумме налога, подлежащей уплате в бюджет.
В итоге за период 2015-2017 годов предприниматель не уплатил налог на общую сумму более 7 миллионов 600 тысяч рублей, что является крупным размером.
Свою вину он признал в полном объеме. Подсудимого приговорили к штрафу. Также с мужчины в доход государства взыскали сумму неуплаченных налогов.
Комментарии
Экий лоша... пардон, недалекий человек
с НДС-ом шутки шутить изволил.
Интересно, а бюсгалтер его куда смотрел?
и это в 2015-2017 годах то? ))))
вот уж точно... ну вы поняли
щас же НДС до 100500-го колена можно отследить
"Шарик, ты балбес" (с) Простоквашино
а штраф 500 рублей дали?