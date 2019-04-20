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"Боятся, что мест не хватит": как идет призывная компания в Алтайском крае

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Уклонистов мало, утверждает начальник отдела призыва Алтайского края Андрей Круглов
Построение на призывном пункте Алтайского края / Фото: ap22.ru

Построение на призывном пункте Алтайского края / Фото: ap22.ru

Все что касается службы в армии очень быстро обрастает слухами и домыслами. В дни весеннего призыва – 2019 корреспондент Amic получил ответы на все "солдатские" вопросы от начальника отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края Андрея Круглова.

Корреспондент: Здравия желаю, сколько призывников обуют берцы этой весной?

Андрей Круглов: В призывную кампанию Весна – 2019 мы планируем отправить около 2500 человек.

Корр.: Правда, что сотрудники военкомата ходят по домам и вылавливают призывников, сидят в засадах в подъезде?

А.К.: Не вылавливают, хотя так говорят в народе. Есть обязанность у работника военкомата – вручить повестку. Как правило, повестка дается под роспись родственникам или гражданину подлежащего призыву. "Сотрудники сидят в подъездах" – не совсем корректное выражение, скорее, ходят по адресам. Обходы проводятся в присутствии сотрудников МВД. В связи с тем, что рабочий день с 9 до 18, стараются застать человека, когда он будет дома. Но на самом деле – это уже крайние меры – хождение по квартирам. Сначала пытаемся дозвониться, приглашаем граждан к себе – сознательные приходят.

Корр.: Некоторые говорят, мне 25 лет, я готов служить, но никакая повестка не приходила.

А.К.: Грубо говоря, они "включают дурака". Если призывник состоит на учете в военкомате, в удостоверении гражданина подлежащего призыву, на второй странице находится дата прибытия в военкомат. При получении документа он должен знать свои обязанности по воинскому учету. Как правило, человек знает, до какого числа у него отсрочка и когда ему надо явиться. Незнание закона не освобождает от ответственности.

Корр.: Как вы оцениваете настроение молодежи насчет прохождения службы?

А.К.: Боятся, что не хватит мест в призывной кампании, идут с желанием. На самом деле ситуация, когда "мест не хватает", может возникнуть в конце июня – у большинства заканчивается обучение, а на призывную кампанию остается всего две недели. Но если не весной, то осенью окончившие учебу уходят на службу в любом случае.

Корр.: А какие меры используете для борьбы с "косильщиками" от армии?

А.К.: В этом вопросе мы взаимодействуем с правоохранительными органами. Мы вручаем призывнику повестку, по которой он должен прибыть. Не приходит – применяются меры административной и уголовной ответственности. Так, за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы может быть назначен штраф до двухсот тысяч рублей либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Корр.: В интернете встречаются объявления, где обещают помочь в получении военных билетов...

А.К.: Такие фирмы существуют, и прокуратура работает в этом направлении. Можно сказать, что это мошенничество. Как это действует: эти люди дают призывнику памятку, что говорить на медкомиссии, на что жаловаться. А врачу сложно понять, что человек врет, он ведь видит его впервые. Парню предлагают сходить в больницу, тот вроде как пошел проходить врачей и в военкомат больше не возвращается.

Корр.: И так до 27 лет?

А.К.: Дело в том, что в 27 лет, когда гражданин будет передаваться в запас, ему выдадут справку формы 1/У, которая в народе называется "волчьим билетом". Это значит, что он передан в запас, но не прошел военную службу не имея на то законных оснований. С "волчьим билетом" на десять лет закрывается трудоустройство в государственные организации.

Корр.: В интернете советуют "откосить" по линии психиатрии, говорить врачам, что мучают депрессии.

А.К.: Это закрывает гражданину дорогу в жизнь – он будет состоять на учете и о хорошей карьере можно забыть.

Если же врач увидел, что заболевания на самом деле нет, фирмы помогают призывнику написать в суд исковое заявление. Пока идет разбирательство, призыв заканчивается. Товарищ идет в суд, забирает исковое заявление и ждет следующего призыва, чтобы повторить процедуру.

Корр.: А много вообще таких уклонистов в крае?

А.К.: В нашем крае находится человек пятнадцать, которые клюют на обещания частных компаний получить военный билет другим способом. В соседних регионах эта цифра достигает четырехсот человек.

Корр.: Когда начинает считаться срок службы? Как только парень попал на призывной пункт?

А.К.: Нет, срок службы начинает исчисляться в день убытия со сборного пункта, тогда же присваивается воинское звание. Ждать отправки призывники могут и трое суток. Призывники находятся в гражданском статусе, для них организовано трехразовое питание и спальные места. В наряды они не ходят.

Корр.: Слышал, что солдат специально отправляют служить на определенное расстояние от дома.

А.К.: В российской армии действует экстерриториальный принцип. Призывники едут служить по территории всей России. Есть определенная категория граждан, которые могут служить вблизи дома, к ним относятся лица имеющие детей и больных или пенсионного возраста родителей. Бывает, что может остаться служить возле дома человек, имеющий редкую специальность. Он служит в той части, где его навыки необходимы.

Корр.: Расскажите про альтернативную службу. Насколько она востребованна?

А.К.: Как вам сказать, для нашего края порядка десяти человек в призыв. В основном этот вариант службы выбирают баптисты, пацифисты. Если гражданин желает проходить альтернативную службу, он подает заявление за полгода до призыва и обосновывает свое желание. Он должен подтвердить документами из церкви или общины свои убеждения, пацифисты, например, должны привести двух свидетелей, которые подтвердят это. Альтернативщики проходят службу в определенных организациях.

Корр.: Служить тоже год?

А.К.: Нет, там другие сроки, служить дольше. После службы получаешь военный билет с отметкой о прохождении альтернативной гражданской службы.

Корр.: Если война начнется, то альтернативщик кем будет? Почтальоном?

А.К.: Ну да, почтальоном. Но это единичные случаи. Как правила, альтернативную службу проходят в других организациях. Для этого тоже есть свои условия, если организация изъявляет желание позвать к себе на службу, то должна трудоустроить гражданина и предоставить жилье. Зарплату ему будут платить, но она будет минимальной. В основном у нас идут на альтернативную службу в краевую психиатрическую больницу на должности санитаров, в дом-интернат. Но на моей практике были даже заявки на оленеводов.

Корр.: Это больше года ходить в больницу?

А.К.: Почему ходить – там живут.

Корр.: А если дом рядом?

А.К.: Все равно живешь в диспансере.

Корр.: А как попасть в элитные войска?

А.К.: Мы изучаем кандидатуры и назначаем рода войск. В военкомате парень, конечно, может сказать: "Хочу туда". Есть таблица дополнительных требований к состоянию здоровья, где все расписано по родам войск. Если он туда подходит и есть наряд в эти войска – то без проблем. Основная причина того, что призывник не попал, как он думает, в "элитные войска" – несоответствие здоровья. Там строгий отбор по росту, зрению и прочее. Бывает и так, что десантник приезжает в пункт сбора для набора новобранцев, и рассказывает, что ВДВ – это не только голубой берет, но и прыжки с парашютом. Тогда многие передумывают.

Корр.: На перроне музыка играет, когда ребята уезжают по частям?

А.К.: Сейчас не играет, а раньше играла. Девушки и родители по-прежнему приезжают проводить парней. Если есть желание и свободные места, родители могут проследовать с командой до воинской части за свой счет. Командир обязан показать часть, где их сын будет проходить службу.

Корр.: В воинских частях установили камеры, усилили прокурорский надзор, стало ли больше порядка на ваш взгляд?

А.К.: Я думаю это неплохо, у меня у самого здесь порядка 26 камер стоит.

Корр.: Когда человек уехал в войска, вы контролируете его службу?

А.К.: У нас есть указания связываться с частью, узнавать, как проходит служба призывника. Если вдруг человека уволят с военной службы по состоянию здоровья, нам об этом сообщают. Мы проводим разбирательство, почему это произошло. Если это не связано с заболеванием в период военной службы, а является хроническим заболеванием и какой-то врач не досмотрел, то мы проводим разбирательство совместно с Министерством здравоохранения.

Корр.: Ваши пожелания тем, кто готовится к службе в армии.

А.К.: Родителям советую обращать внимание на физическую подготовку и состояние здоровья детей. Большое количество ребят, которые сидят много за компьютером, в дальнейшем имеют искривление позвоночника. В дальнейшем этот помешает исполниться мечте стать десантником, например. Также советую думать о будущем: после службы в армии везде будет открыта дорога.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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